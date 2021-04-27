印度疫情大爆發 原油強勁需求動搖 石油業心慌

全球僅次於美國、中國的第三大石油消費國印度，經濟復甦正帶動石油需求回溫，然而，印度近日疫情急遽升溫，使全球石油貿易商、生產商都開始感到恐慌。

原先印度因疫苗開始施打後疫情已逐漸趨穩，然而隨著印度政府鬆懈，放寬集會群聚政策、今年允許傳統節慶大壺節舉行，最後這場 350 萬人的群聚活動成了疫情惡化的導火線，總理莫迪面臨排山倒海的批評。

由於疫情加劇，印度每日新確診案例已超過美國紀錄，且未出現放緩的跡象，印度目前的局勢意味著今年因新冠肺炎而死亡的人數可能會比官方統計高出許多。

印度 (藍線) 與美國 (黑線) 單日新確診人數走勢 (圖: Bloomberg)

彭博專欄作家 Julian Lee 表示，印度近日疫情正在動搖石油業復甦。美國、中國、英國已自疫情中逐步復甦，而印度也是石油復甦的焦點之一，市場原先預計印度今年石油需求將超過或接近疫情前的水平，如今勢必將下修預期。

美國、中國、印度、歐洲 5 國單日原油需求 (圖: Bloomberg)

彭博報導，印度緊急發布居家防疫政策後，新德里和孟買等主要城市的街道變得異常安靜，本月印度柴油和汽油的綜合消費量恐較 3 月暴跌多達 20%。

Lee 認為，煉油廠營運估也將受波及，從而導致原油庫存增加。囤積的原油庫存將對未來的採購構成壓力，若防疫政策持續，印度煉油廠的原油採購量肯定會下降。

此外，英國、加拿大等國已禁止往返印度的航班，這將打擊蓄勢待發的國際航空燃料需求。

印度疫情爆發也使計劃逐漸收回減產政策的石油輸出國駔之 (OPEC+) 面臨新的隱憂。本月 OPEC+ 鑑於原油需求強勁復甦，宣布 5、6、7 月將逐步收回減產計畫。

中東原油商可能是印度疫情爆發的最大受害者，美國運輸原油至印度需耗時 5 至 6 周，而自波斯灣僅需 5 到 6 天，Lee 認為 印度 4 月可能減少原油儲備，進而向中東減少採購量。

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