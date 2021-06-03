〈能源盤後〉伊朗籠罩戰火陰影 全球需求前景樂觀 原油續收2年多高點

週三 (2 日) 交易， 原油期貨價格持續上漲，收在 2 年多來最高價位，係因市場樂觀期待全球需求前景，同時伊朗發生一些事件恐危及該地區供應穩定性。

外媒報導指出，伊朗首都德黑蘭附近的一家國有煉油廠發生大火，此前另有消息指出，伊朗海軍最大的軍艦週三發生火災，隨後沉沒。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「這些事件提高了中東的整體風險溢價。」

「伊朗的戰爭陰影出現，對已經擔心供應緊張的市場來說是一個擔憂，目前基本面上很難找到看跌的點，最大的下行風險是倘若核協達成，伊朗供應量將回歸市場，但現在這一點看起來不太可能。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.11 美元或近 1.6%，收每桶 68.83 美元，續創最近月契約自 2018 年 10 月 22 日以降最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.10 美元或近 1.6%，收每桶 71.35 美元。

週二交易，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均創下 2 年多最高收盤價，係因 OPEC + 維持目前到 7 月底前逐步增產的計畫。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，週三石油價格上漲的主力是「最新數據中汽油庫存將受衝擊的預期」，以及「去年困在家的美國大眾將再次開車上路的預期。」

由於週一是陣亡將士紀念日假期，美國能源資訊署 (EIA) 的每週石油供應數據將較往常延後一天至週四發布。美國石油協會 (API) 也推遲一日至週三稍晚公布石油庫存數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (5/28 止) 美國原油庫存下降 330 萬桶、汽油庫存減少 110 萬桶、蒸餾油庫存減少 160 萬桶。

API 在原油週三收盤後公布，上週 (5/27 止) 原油庫存減少 536 萬桶，較前一週公布的下降程度 (43.9 萬桶) 擴大許多。

另外，API 也公布上週汽油庫存增加 251 萬桶、蒸餾油增加約 159 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖近 2.19 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.11 美元。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 每日報告指出，現在的問題是，油價能否在「需求強勁，但供應端有許多下行風險」的情形下守住漲勢。

與此同時，ING 全球大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，按 OPEC + 計畫給的時間表，6 月份市場將會迎接額外的 70 萬桶 / 日原油供應，接著 7 月再增加 84 萬桶 / 日供應量，其中包括沙烏地阿拉伯逐步撤回自願減產的數據。

「市場似乎聚焦今年稍晚更具建設性的前景，因為 OPEC + 認為 9 月到今年年底之間，市場會看到庫存大量消耗下降。」

投資者對伊朗原油可能重返市場的擔憂有所消退，因為近期內美伊之間的間接談判預計不會有所突破。該談判旨在讓美國重返 2015 年核協議並使伊朗也遵循協議，如此就可能讓美國解除對伊朗的制裁，從而讓伊朗原油出口量重返市場。

據彭博社報導，儘管一些外交官曾表示，希望能在伊朗 6 月 18 日總統大選之前達成協議，但伊朗政府發言人週二表示，談判人員現在預計將在 8 月總統 Hassan Rouhani 任期結束時達成協議。

美國 CIBC Private Wealth 高級能源交易員 Rebecca Babin 表示，「石油市場已經一直有『將有 50 萬至 100 萬桶伊朗石油重返』的心理準備，倘若這些供應量沒有返回市場，那 9 月至 12 月底的供應短缺程度可能超過 200 萬桶 / 日。」

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