巴西首季經濟數據好於預期 帶動雷亞爾漲逾1%

在數據顯示巴西 GDP 成長快於預期之後，巴西雷亞爾周二 (1 日) 上漲超過 1%，觸及近 5 個月高點。

巴西周二公布，今年第 1 季 GDP 成長 1.2%，快於經濟學家的預期，因為服務業和投資的反彈，使巴西經濟回到 2019 年末的水準，即疫情前的規模。

這是巴西連續 3 季正成長，雖然反彈的幅度略有放緩，但由於持續復甦，帶來對全年預測的上調及巴西貨幣的揚升。

巴西雷亞爾升至 5.15 兌 1 美元，今年以來上漲 0.5%，並從今年 3 月暴跌超過 10% 後大幅反彈。

聖保羅 Infinity Asset Management 首席經濟學家 Jason Vieira 指出，第 1 季經濟成長非常好，尤其是固定商業投資部分，這將使未來幾季前景變得樂觀。

巴西經濟部長 Paulo Guedes 表示，今年的經濟成長可能非常強勁，花旗和高盛的經濟學家分別將 2021 年 GDP 成長預測，上調至 5.1% 和 5.5%。

高盛分析師 Alberto Ramos 認為，隨著疫苗接種方面的進一步進展、經濟逐步重新開放、新的財政刺激措施以及消費者和企業信心的恢復，經濟將在未來幾季將明顯復甦。