〈國內疫情升溫〉北台灣新建案及預售屋銷售 5月暫時進入冷卻狀態

受到全台防疫升三級警戒的影響，市調機構發布北台灣預售案及新成屋市場銷售綜合判斷分數，降至 1 年來新低，但是以風向球來看，對應燈號意外未跌至藍燈、連續亮出 15 顆黃藍燈，北台灣房市暫時進入冷卻狀態，6 月狀況可能也不會太理想。

住展指出，5 月的風向球六大指標項目中，只有議價率、成屋供給量等兩項分數不變，其餘預售屋推案量、建案報廣量、來人與成交組數等四項分數都下滑。

住展研發長何世昌表示，近期新建案市場完全顛覆所有人預期；原先，外界擔憂政府打炒房措施能抑制房市，但突然爆發的疫情，對房市衝擊程度顯然比政策抑制更大，北台灣房市已暫時進入冷卻狀態。

住展指出，5 月預售屋推案量僅剩約 600 多億元，而大部份都在 5 月上旬所推出， 同期新釋出的成屋案則約 2 百多戶，與 4 月差異不大，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 板橋「臻園」。

何世昌指出，疫情瘋狗浪來襲，建商放緩推案腳步，但 5 月房價議價率並沒有太大變化，代表多數建案並未降價，主因應該是業者被成本卡死了，尤其持續高漲的營造成本，造成建築開發商龐大的壓力。且在疫情爆發後，缺工情況更嚴峻，有的工地更因工人染疫而停工消清，嚴重影響到工程進度，未來要注意有沒有可能爆發新一波延後交屋潮。

同時，而受疫情衝擊最劇烈的，莫過於疫情重災區如萬華、板橋、中和與新店等地。其中，萬華與中和市況衝擊最大；萬華所有的新建案案場都拉下鐵門、停止營業，而中和則有約八成案場休息，兩地在 5 月第三週假日起成交量趨近於零。

何世昌認為，短期而言疫情仍是房市的主宰，6 月狀況可能也不會太理想，但後市並未如想像中那麼悲觀；如三級警戒解除、且民眾渡過恐慌期後，遞延性買盤遲早將會出現，房市應能快速回溫。