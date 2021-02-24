紐約州長帶來「一線曙光」 AMC娛樂噴漲逾14%

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 週一宣布，紐約市將從 3 月 5 日開始以有限的觀影人數重新開放州內全部影院，激勵全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週二 (23 日) 股價噴漲逾 14%。

自去年 3 月中旬，紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 關閉了全州的電影院、音樂會劇場和夜店。近一年過去，庫莫宣布，從 3 月 5 日開始紐約市所有電影院將與紐約州其他已開放影院地區一樣，僅允許 25 % 上座率，每間放映廳不能超過 50 人。

庫莫稱，影院必須要求並強制執行指定座位、配戴口罩和保持社交距離，還需要滿足該州的空氣過濾標準。

投行 Wedbush 分析師 Michael Pachter 重申過去 11 個月對 AMC 的「持有」股票評級。

Michael Pachter 認為：「庫莫聲明對 AMC 娛樂來說帶來一線曙光… 我們認為人們對去看電影的渴望遭受強烈壓抑，由於 AMC 紐約影院是美國表現最好的影院之一，這也許會給 AMC 娛樂的最新財報帶來有意義的提振。」

Michael Pachter 補充：「但我們懷疑這種被壓抑的欲望是否會激發需求，因為人們可能在接種疫苗之前不願意去看電影，或者在傳染率顯著下滑的情況下。」

AMC 預計將於 3 月 4 日左右公布其第四季財報，市場焦點仍將集中在現金流上。

AMC 去年一度傳出破產可能，但上月該公司宣布已融資 9.17 億美元，安然度過破產危機，今年迄今為止，AMC 娛樂股價已飆升 209.0%，而標普 500 指數上漲了 3.2%。