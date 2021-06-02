〈新股IPO〉SoFi借殼上市 那斯達克掛牌首日漲逾12%

金融科技新創公司 SoFi(SOFI-US) 周二 (1 日) 透過借殼上市在那斯達克證交所掛牌，首日交易上漲 12.4%，以每股 22.65 美元作收。

SoFi 成立於 2011 年，原本主要提供學貸給千禧世代，如今業務涵蓋股票和加密貨幣交易、個人和抵押貸款、財富管理等。

SoFi 今年 1 月和矽谷知名創投家 Chamath Palihapitiya 的特殊目的收購公司 (SPAC)「Capital Hedosophia Holdings Corp V.」合併，根據當時聲明，包含債務在內，此交易對 SoFi 估值為 86.5 億美元。

SoFi 先前在私募市場最後一輪募資的估值為 57 億美元，當時投資人包括另一名矽谷大老提爾 (Peter Thiel)、私募基金銀湖 (Silver Lake) 和日本軟銀集團。

SoFi 最近併購小型社區銀行 Golden Pacific Bancorp，希望藉此交易加速取得銀行執照。執行長 Anthony Noto 表示，公司產品組合多元，可以滿足顧客各式各樣的需求，未來若取得銀行執照，將能提供更優惠的存款和支票帳戶利息，同時降低融資成本。

SoFi 對手羅賓漢 (Robinhood) 約將在 6 月下半旬掛牌上市。和羅賓漢一樣，SoFi 的 IPO 也提供散戶直接參與。