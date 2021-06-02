世衛批准第二家中國廠牌新冠疫苗

週二 (1 日) 世界衛生組織 (WHO) 批准中國科興 (Sinovac Biotech) 研發的新冠疫苗，列入緊急使用清單。

WHO 上月 7 日將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入緊急使用清單，科興是第二家中國新冠疫苗廠牌被 WHO 列入緊急使用清單。

世衛在最新聲明提到，建議將科興疫苗用於 18 歲及以上的人群，分兩次接種，間隔為 2 至 4 週。

中國疫苗行業協會會長封多佳稱，這一決定進一步表明，中國不僅有意願、有能力幫助全球抗疫，而且有能力這樣做。

中國國藥和科興新冠疫苗佔中國接種疫苗案例大宗，迄今為止已為 2.43 億人接種中國廠牌疫苗，全球有超過 45 個國家批准使用。

根據《自然醫學》(Nature Medicine) 評比市面常見的 9 款疫苗療效比較，透過經數學模型演算得出，莫德納、輝瑞 / BioNTech 表現最佳，更能有效降低新冠病毒的傳染性，有效率達 95%，對於重症率的預防表現也較佳。

科興疫苗雖然也有效，但統計數字不那麼漂亮，有效率達 50%，排名墊底。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.70 億例，死亡數突破 355 萬例，美國累計確診超過 3326 萬例，累計死亡數超過 59.4 萬。印度累計確診超過 2817 萬例，巴西累計確診 1654 萬例。