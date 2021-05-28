日媒：日本政府考慮支援台灣AZ疫苗

《每日新聞社》週五 (28 日) 報導，日本政府正考慮對台灣支援，提供已採購的部分阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗)，預計最快下月進行。

全台新冠肺炎疫情升溫，疫苗近日成為熱門話題。

台灣已經從英國阿斯特捷利康和美國的 Moderna 訂購了數百萬劑疫苗，但目前僅交付了約 70 萬劑，疫苗接種率僅為 1%，總統蔡英文日前表示，從德國生物製藥公司 BioNTech 購買疫苗時，受到了中國阻礙，中國隨後否認阻礙台灣疫苗的採購。

在疫苗供應不足之下，台灣染疫迅速擴大，截稿前，根據中央流行疫情指揮中心數據顯示，台灣國內新增 405 例 COVID-19 確定病例，分別為 401 例本土個案及 4 例境外移入個案；另有校正回歸本土個案 266 例，總計 671 例。確診個案中新增 13 例死亡。

目前日本官方進口 AZ 疫苗剩餘 1.2 億劑，由於歐洲各國陸續出現血栓等副作用報告，日本暫未將 AZ 列為公費接種對象。

週五日媒報導指出，日本政府正研究向台灣提供 AZ 疫苗的具體方式，預計最快在下月提供。

值得關注的一點是，日本政府和阿斯特捷利康的供應合約中提到，日本政府將在接種後承擔健康損害賠償的內容，若日本提供台灣 AZ 疫苗，責任劃分將成為一個課題。