拜登下通牒令！要求美情報單位90天內報告新冠起源

新冠病毒溯源問題再度引發全球關注，週三 (26 日) 美國總統拜登發出通牒令，要求美國情報部門在 90 天內報告更接近新冠病毒起源結論的訊息。

從 2019 年 12 月新冠病毒自中國武漢爆發後，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情迄今仍沒有放緩跡象。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 348 萬例，美國累計確診超過 3317 萬例，累計死亡數超過 59.1 萬。印度累計確診超過 2715 萬例，巴西累計確診 1619 萬例。

(圖片：AFP)

儘管疫苗已在各國開始陸續接種，英國、南非和巴西及印度相繼出現的變種病毒株，卻造成新一波確診浪潮。

週三拜登下令美國情報部門就新冠病毒起源進行更嚴密審查，要求情報部門加倍努力，就新冠病毒源自動物還是實驗室洩漏的事故，作出更接近結論的訊息。

拜登於聲明中提到，截至今日，美國情報單位已就這兩種可能的情況進行了討論，但尚未得出明確的結論。

拜登認為，鑑於中國政府拒絕與國際調查組織充分合作，可能無法得出確切結論。美國將與盟國將一道敦促中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際性調查，並提供所有相關資料和證據。

《華爾街日報》上週日 (3 日) 援引一份此前未披露的美國情報單位報告指出，中國武漢病毒研究所的 3 名研究人員於 2019 年 11 月到醫院尋求治療，這些研究人員染病日期比中國官方披露新冠傳播時間點早了一個多月，這也讓病毒起源是否源於武漢實驗室的討論再度受到各界關注。

今年初世衛派遣的國際專家小組和中國對新冠病毒起源進行調查，調查指出病毒通過動物從蝙蝠傳到人類是最可能的情況，病毒從實驗室洩漏的理論是極不可能的。這份報告引發各界批判，明顯缺乏透明度和科學根據。

歐盟週二在世界衛生大會 (WHA) 上要求世界衛生組織 (WHO) 就中國疫情溯源調查報告訂定時間表，以定期向會員國說明進展。

美國、英國、澳洲丶日本和葡萄牙等國家也呼籲以透明、科學為基礎的方式取得更多調查進展。