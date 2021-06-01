〈國內疫情升溫〉衝擊影響大 6月雙北房市成交量恐顯著萎縮

根據六都已經公布的買賣移轉棟數資料顯示，4 月市場買氣維持高檔水準，信義房屋 (9940-TW) 指出，今年 5 月買賣移轉棟數尚未反映疫情擴散效應，預料 6 月的移轉棟數就會看到疫情對於房市的明顯影響，預估雙北市可能是成交量萎縮較顯著的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年 4 月房市買氣仍熱絡. 因此 5 月移轉還維持高檔水準，不過，隨 5 月中新冠肺炎確診數大幅攀升，疫情指揮中心祭出三級管制措施，大半個月看屋人數出現衰退，成交自然跟著會減少，6 月移轉棟數應該就會反映衰退趨勢，而上半年房市的買賣移轉棟數高峰應該就落在 5 月。

統計顯示，台北市 5 月移轉棟數 2999 棟，月增 11% 且年增 42%，新北市則是 6549 棟，月增 4% 且年增 57%，新北市交易移轉棟數以鶯歌區、淡水區、八里區增加較多，與 4 月相較分別增加 130 棟、95 棟、66 棟，主要因為鶯歌區鳳鳴重劃區、淡水區紅樹林生活圈周邊有新成屋大量移轉增加。

曾敬德表示，短期市場買賣移轉棟數高峰應該就落在 5 月份，接下來數據就開始反映疫情的衝擊，觀察當前市場反應，雙北市可能會是量縮較為顯著的區域。