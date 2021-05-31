三顧旗下樂迦完成20億元募資 刷新台灣生技新創近15年紀錄

三顧 (3224-TW) 與台灣日立亞太公司合資成立的樂迦再生科技公司，今 (31) 日宣布完成 20 億元募資，寫下台灣新創生技公司近 15 年來，首輪籌資最大金額紀錄。

樂迦將打造亞洲最大 CDMO(委託開發與生產) 細胞製造廠，新廠預計 2024 年完工投產，製程開發與臨床研發合作同步開展，另外，延攬國際生殖再生醫學權威、前台大醫院院長何弘能擔任董事長，以及全球市占最高的 CDMO 細胞公司 Minaris 執行長古石和親出任董事。

何弘能表示，樂迦是由三顧與台灣日立亞太等多方共同合作成立的公司，未來將引進國際大廠認可並取得關鍵技術，同時尋求海內外研發合作，作為台灣再生醫療產業的國際平台。

何弘能指出，細胞治療將是 21 世紀的醫學主流，其中，台灣衛福部通過的特管法，及行政院甫完成生技新藥產業發展條例修正案，因此在預防醫學與精準醫療趨勢下，細胞治療與再生醫學勢必要超前部屬。

樂迦將在台灣建立細胞工廠的國際化一站式服務；日立將負責協助建廠與自動化細胞培養技術人員培訓，引進海外 CDMO 業務，三顧則會支援申請臨床試驗、藥證取得與冷鏈物流、代理銷售等，藉由此次合資搭起的三方協作平台，預期台灣將成為國際供應鏈基地之一，發展出國際化的基因與細胞治療產業，進軍全球再生醫療。

據研調機構預測，2025 年全球再生醫學市場規模將達 1240 億美元，2019-2025 年複合年成長率 23.3%，基因與細胞治療的快速發展，將帶動細胞基因治療 CDMO 市場進入高速成長，對樂迦未來營運發展有明顯的成長空間。