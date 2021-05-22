〈熱門股〉保瑞CDMO規模擴大 股價週漲3成創新高

保瑞 (6472-TW) 藥品代工與開發 (CDMO) 業務規模擴大，市占率提升，加上陸續代理新品項，長期營運看增，本周股價強勢上攻，重回 300 元大關，一度站上 345 元創新高，周漲近 3 成。

據統計，CDMO 市場規模自 2019 年起，至 2025 年年複合成長率約 10%，其中，亞洲市場規模最大，2025 年將達 800 億美元，保瑞看準此趨勢，在台南、竹南、加拿大等設廠，去年底併購加拿大廠後，產線擴增至半固定、液體劑型產線，產品也打入全球逾百個國家。

保瑞指出，國際藥廠為擴大營運規模，積極尋找藥品代工，尤其歐美藥廠布局亞洲市場需有穩定供貨源，因此將代工與銷售一同授權，成為近期新商業模式。

保瑞搭上此趨勢，營運進入快速成長期，長期目標營收要衝破百億元、市值達千億元，進軍全球 CDMO 前五大公司。

經銷代理方面，保瑞除銷售自有產品，抗憂鬱藥、失智症用藥以及安眠藥等已銷售多年，每年業績維持穩定雙位數成長；另外，帕金森氏症用藥與低血鉀症用藥均已取得台灣藥證，有機會今年納入健保價並啟動銷售。

保瑞受惠併購 GSK 加拿大藥廠與 CDMO 業務穩定成長，首季稅後純益 3.34 億元，季減 23.2%、年增 659%，每股純益 6.18 元，單季賺盈去年前 3 季。