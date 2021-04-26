三顧攜義大攻膝軟骨再生治療報捷 拚收案量超越去年

三顧 (3324-TW) 攜手義大醫院繼獲准特管法中的膝軟骨細胞層片後，已收案 32 人，其中 28 位病患完成軟骨層片植入，成為全球最領先膝軟骨再生醫療收案紀錄，預期今年收案量將拚優於去年。

義大醫院院長杜元坤發表臨床治療執行滿周年成果，去年 4 月開始執行自體軟骨細胞移植項目，目前已收案 32 人、年齡 26 到 69 歲，目前已完成 28 位病人軟骨層片植入，最久病人從治療完成到後續追蹤長達 12 個月。

台灣每年有超過 300 萬人有關節退化問題，其中 5 萬人需執行人工膝關節手術，市場規模達百億元，台灣也是繼日本後，亞洲唯二有膝關節細胞治療技術的國家。台灣軟骨技術除優於日本外，台灣膝關節細胞治療終端價約 80-85 萬元，比日本低逾 20 萬元。

法人預期，台灣膝關節細胞治療技術、價格都具競爭力，隨著需求逐步擴大，估今年醫院端收案量將超過 30 人，提供細胞處理及品質檢測的三顧有望同步受惠。

杜元坤表示，膝關節間的關節軟骨是透明軟骨，儘管自體或異體軟骨膜移植術已經歷三代技術演化，修復結果多為長出纖維軟骨，無法真正修復透明軟骨。

杜元坤指出，與三顧合作的膝關節細胞治療技術，病患不須合併高位脛骨矯正手術即可完成軟骨再生，即使是高齡患者也僅須採集少量的軟骨組織，採集重量約日本的 5 分之 1。