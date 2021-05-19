〈北極星-KY展望〉斥20億元建置宜蘭新廠 將跨足CDMO領域

北極星 - KY(6550-TE) 看好生物製劑未來趨勢，繼北加州、中國成都廠後，將再斥 20 億元建置宜蘭新廠，新廠除生產抗癌新藥、轉投資公司所需的藥品外，也將跨足 CDMO(委託開發與生產) 領域，預期 3-4 年後營運開始發酵。

北極星在大腸桿菌蛋白質生產具有多年經驗，董事長陳鴻文表示，由於大腸桿菌生產速度較快，相較於動物細胞需上千、上萬的發酵槽，大腸桿菌產能不用太大，目前北加州廠發酵槽約 300 升。

北極星看好，生物製劑市場規模，光是今年市場商機就上看 3501 億美元、全球前十大最熱銷藥品中，有 8 項為生物製劑，因此，除你擴充北加州廠、中國廠產能外，也將在宜蘭設置新廠區。

北極星宜蘭廠佔地面積 4.36 公頃，未來除作為抗癌新藥生產廠區外，也將發展生物製劑委託代工 (CDMO) 事業，包括奈米蛋白培養基與 mRNA 生物藥或疫苗等，初步規劃打造 500 萬針的生產線及 500 升發酵槽，預計 3-4 年後完工、取得美國 FDA 查廠認證，營運有望逐步發酵。

北極星持股 41% 的轉投資公司 Nanotein Technologies，專注在主要是針對 CAR-T 培養液，由北極星進行產品量產製程開發，預計 2022 年產品將量產出貨，可獲得 15% 銷售分潤權金。