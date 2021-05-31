To the Infinity and Beyond 浩瀚無垠 驚豔宇宙

浩瀚無垠的宇宙與星空自古以來就帶給人們無限的想像， 近年來，珠寶設計師們更是運用他們的巧思妙想， 將宇宙與星球與星空的主題化作迷人的珠寶， 甚至將美國太空總署的特殊材質運用到了珠寶設計之中， 讓頂級珠寶有了截然不同的驚豔創意！

卡地亞 Les Galaxies De Cartier 系列 Galaxies 項鍊。

CHANEL Comete 彗星胸針。

浩瀚無垠的宇宙，充滿了許多人類未知的秘密事物等著被挖掘，太空探索公司 SpaceX 正在不斷將火箭重複使用技術臻至成熟，而人類移民到另外一個星球或探索外太空又更進一步的當下。珠寶設計師們也將他們對於太空、宇宙的好奇，用貴金屬、鑽石與彩色寶石，形塑出美好的作品！

LOUIS VUITTON Stellar Times 系列 Apogée 耳環。

卡地亞 Les Galaxies De Cartier 系列 Galaxies 戒指。

路易威登珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 在 2020 年推出她加入 LV 之後的第二個高級珠寶系列，透過 7 組卓越不凡的主題，飛往能量強大的銀河，以黃金襯托精美絕倫的多彩寶石，雕刻成渾然現代的珠寶版《奧德賽》，Francesca 認為因為寶石所蘊含的藝術價值能具體展現行星的概念，讓她深受宇宙吸引，太空旅行與宇宙萬物之美的奇妙感受，更讓人深深震撼。

卡地亞 Les Galaxies De Cartier 系列 Atmostpheres 手環。

CHANEL Comete 彗星胸針。

早在 2019 年卡地亞也曾限量發行的獨特主題珠寶系列：Les Galaxies de Cartier 系列，其設計主題正是深入探索無盡宇宙，以色彩、原子和粒子的種種現象喚起夢幻思潮，展現品牌自 由靈魂的巧思創意。採用嶄新材質， 帶來前所未有的視覺、觸覺和聽覺感受，讓每款珠寶，都是一種難能可貴的全新體驗。卡地亞跨越宇宙的四大創意領域，探索在設計與工藝、無重 狀態與萬有引力，以及現實與虛幻之間的一切可能。

卡地亞 Les Galaxies De Cartier 系列 Meteorites 戒指。

LOUIS VUITTON Stellar Times 系列 Céleste 項鍊

正因為未知與神祕所以好奇，我 們對於宇宙理解之渺小，讓一般人在抬頭仰望星空，或是看到一些外太空星體照片時，總能感到一股浩瀚無邊的平靜能量；對於創作者而言，這股美感無疑充滿詩意，而寶石閃耀的光芒，正與我們所見宇宙中的神祕色彩相呼應，以宇宙為靈感的珠寶，也為女人增添神祕高雅的美麗氣質。

BOUCHERON Contemplation 系列 Goutte de Ciel 項鍊。

SWAROVSKI Cosmic 耳環。

香奈兒女士早在 1932 年初展出一 系列以鑽石、鉑金為主的高級鑽石珠寶系列（Bijoux de Diamants），堅守著與高級訂製服相同信念，以無扣頭的六尾彗星項鍊象徵讓女性獲得自由，並宣告一個珠寶新紀元的到來。她曾說：「我要以群星裝扮女性，星星！大大小小的星星⋯」，象徵著美麗、流動與自由的彗星，自此也成為香奈兒 CHAMEL 高級珠寶的重要元素之一。 以五角星搭配線條流暢的長尾巴，詮釋出彗星簡單具辨識的輪廓，無論是線條蜿蜒的耳環與戒指，或是雙星交錯的優雅邂逅，點綴上鑽石都在在展現彗星靈活的姿態。寶詩龍設計總監 Claire 更是腦動大開地採用美國太空總署用來捕捉宇宙星塵的氣 凝膠，將其用水晶封在鍊墜之中，成為最令人驚豔的創作！

TASAKI abstract star 鑽石白 K 金戒指。

SWAROVSKI Fatal 戒指。

TASAKI 則將宇宙之美，幻化為最璀璨的抽象之星，以抽象前衛的設計， 勾勒出夜空中繁星閃爍的輪廓，用流 暢的線條，形塑出不規則的星型模樣。TASAKI ab-stract star 系列，以細鑽 點綴排列勾勒成星，再搭配獨家研發的櫻花金，以嫣紅粉嫩的櫻花為靈感， 營造出內斂朦朧的美感，清新雋永的粉紅色澤光感，讓膚色更顯白皙，同時展現與眾不同的脫俗魅力；而 SWAROVSKI 則將北歐夜空與神祕閃爍的星星，混搭堆疊成神祕耀眼的圖案，亮點作品包括系列 Swarovski SWAROVSKI Cosmic 、SWAROVSKI Symbolic 與 Remix 系列，月亮與星星圖案混搭的耳環與項鍊吊 墜是其中的亮點；至於點睛品為了人類登月 50 周年而推出的「Murano Glass 彩色玻璃珠」登陸月球系列，將浩瀚無垠的銀河系化為腕間時尚飾品。以 精巧可愛的外太空象徵物為靈感來源， 透過「手工打磨」及「噴沙」兩大工藝，讓超 Cute 太空人黃金串飾搭配綺麗的彩色琉璃珠，兼具黃金質感與潮流時尚，也提醒我們不斷追求那浩瀚無垠的天際秘密！

CHANEL Etoile Filante 珠寶腕錶。

點睛品 Charme 「Murano Glass 彩色玻璃珠組合」足金太空人手鍊串飾

來源：《珠寶之星》

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