Black & White 黑白雙色 萬種風情

黑、白是最基本的兩種色彩，卻也是萬年不敗的百搭色彩，在各式腕錶上巧妙的展現萬千風情，讓佩戴者愛不釋手，並能夠完美搭配不同服飾風格。

HARRY WINSTON Ocean 系列黑白雙逆跳功能 36 毫米自動腕錶，白色款。

RICHARD MILLE RM 037 白色陶瓷自動上鍊腕錶。

黑、白雙色，是最基本的兩種色彩，看似平淡無奇但是運用於時尚、穿搭上，卻也是萬年不敗的百搭色彩，而在設計腕錶上也是常見的 元素，巧妙的運用展現萬千風情。

RICHARD MILLE RM 07-01 自動上鍊腕錶鍊環款。

DIOR Gem Dior 精鋼黑漆珍珠母貝錶盤腕錶。

CHANEL 經典 J12 腕錶以黑、白兩色抗磨陶瓷錶圈搭配精鋼錶殼，簡約明亮的線條，在其誕生之後過了 20 年仍是諸多熱愛時尚的女士必備的珍藏錶款。DIOR 新堆出的 Gem Dior 系列腕錶，採用黑與白兩種不同的錶盤色彩，以及 獨特的不對稱八角形錶殼，營造出個性化風格，搶眼而迷人。HARRY WINSTON 在 Ocean 系列同樣以黑、白兩色設計不一樣的兩款腕錶，醒目的黑白雙色對比效果，讓錶盤上的雙逆跳視窗更加突出，搭配亮麗寶石鑲嵌妝點，讓這款運動風格腕錶顯得優雅婉約。

DIOR Gem Dior 精鋼鑽石與白色珠母貝錶盤腕錶。

CHANEL J12 腕錶，黑色精密抗磨陶瓷與精鋼錶殼，搭配 12 顆鑽石時標。

ULYSSE NARDIN Sparkling Blast 高級珠寶腕錶，以純白色調與通透的鏤空機芯設計，讓人將製錶技藝盡收眼底；而周圍 211 顆各式切割的鑽石鑲嵌，迸射出晶瑩剔透的光芒。鏤空 X 系列鑲鑽款鈦金屬腕錶，中央顯眼的 X 字樣架構在閃耀的鑽石搭配下，展現不同風貌。

ULYSSE NARDIN 鏤空 X 系列鑲鑽款鈦金屬腕錶。

HARRY WINSTON Ocean 系列黑白雙逆跳功能 36 毫米自動腕錶，黑色款。

來源：《珠寶之星》

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