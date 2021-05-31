【袁志峰專欄】恒指連升2周，後市中性偏好

今天推介 - 中石化 (386), 上日收市 $4.21

1) 股市前景

上証指數連升 4 日後，上周五輕微回吐，成交維持高企，技術走勢向好，可增強港股投資者信心。美團 (3690) 業績欠驚喜，政策風險已減弱但仍未完全消化，估計科技股整體缺乏上升動力，而周期及價值股可跑赢大市。中美已開始就貿易問題展開對話，若美國需要減輕通脹壓力，兩國貿易磨擦有機會於下半年局部舒緩。亞洲疫情發展及人民幣滙率是主導大市短期方向的重要因素。恒指連升 2 周，有轉穩跡象，估計 6 月港股表現中性偏好。

今天推介是中石化 (386) — 中石化是上中下游一體化的能源化工國營企業，去年收入及盈利為 2.1 萬億元 (人民幣 · 下同) 及 331 億元，按年跌 29% 及 42%，末期息 0.13 元，6 月 8 日除淨。由於油價上升及國內經濟復甦刺激石油及化工產品需求，今年首季度盈利達 185 億元，去年同期則虧損 193 億元，2019 首季度盈利為 148 億元。預期今年二季度盈利增長強勁，維持買入建議，上調目標價至 4.6 元，止損價 4.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 106 點，早盤反覆做好，漲幅曾擴大至 223 點，午後輾轉回落，最多倒跌 79 點，收報 29124 點，升 11 點或 0.04%。成交額按日跌 31% 至 1727 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨賣出約 18 億元，包括淨賣出 9 億元小米 (1810)、7 億元中移動 (941) 及 5 億元美團 (3690) 股份。5 月以來淨買入 445 億元。4 月淨買入 433 億元。全周計，恒指升 2.3%。

藍籌股 31 升 23 跌 1 持平。長實集團 (1113) 及滙豐 (5) 分別漲逾 6% 及 3%，為升幅最大藍籌。中銀香港 (2388) 及恒生銀行 (11) 升逾 2%。港鐵 (66)、長江基建 (1038) 及電能實業 (6) 升逾 1%。海底撈 (6862) 跌近 7%，是跌幅最大藍籌。其次是阿里健康 (241) 及藥明生物 (2269) 跌 5%。中生製藥 (1177) 及石藥集團 (1093) 跌 4% 及 3%。萬洲國際 (288) 及瑞聲科技 (2018) 跌近 2%。

恒生科指跌 2.1%，成份股 5 升 26 跌。大型科技股全線下跌，京東健康 (6618) 跌逾 4%，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 2%。新東方在線 (1797) 及眾安在線 (6060) 跌逾 7%，為跌幅最大成份股。其次是金山軟件 (3888) 及阿里健康 (241) 跌逾 5%。明源雲 (909)、微盟 (2013) 及聯想 (992) 跌逾 4%。舜宇光學 (2382) 漲逾 1%，為表現最好成份股。全周計，恒生科指跌 0.8%。

板塊方面，航運、有色金屬、本地銀行及中資金融股上升。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 4% 及 6%。紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 升 2%-4%。醫藥、網上醫療、軟件、遊戲、物管、餐飲、晶片及教育股下跌。心動公司 (2400)、中手游 (302)、友誼時光 (6820) 及樂享互動 (6988) 跌 5%-7%。公布配股的雅生活服務 (3319) 跌逾 6%。碧桂園服務 (6098)、恒大物業 (6666) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 2%。九毛九 (9922) 跌 4%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌 3%-4%。中教控股 (839) 及希望教育 (1765) 跌 3%-4%。

周五上証指數小幅高開，早盤横行整理，午後冲高回落，最多曾漲 0.4%，其後倒跌 0.7%，收報 3600.78 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 0.8%。滬深兩市總成交約 10200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 800 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 5 億元，5 月以來淨買入 506 億元，4 月淨買入 526 億元。全周計，上証指數升 3.3%，深証成指升 3.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.6%，按年上升 3.6%。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.6%，符合預期；按年上升 3.1%。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 公布，截至今年 3 月底止首季，按非國際財務報告準則，經調整虧損 38.92 億元 (人民幣 ‧ 下同)，去年同期虧損 2.16 億元。期內，收入 370.16 億元，按年升 1.21 倍。(信報)

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