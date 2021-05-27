【袁志峰專欄】人民幣升值，關注受惠股

今天推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $5.07

1) 股市前景

港股連升 2 日創月內新高，人民幣升值、美債息回落及 A 股做好是主因，港交所 (388) 持續上升屬利好指標，預期港股升勢可持續。內銀及內房板塊受惠於人民幣升值，昨日表現基本與大市同步，短線仍然可關注，首選工商銀行 (1398)、郵儲銀行(1658)、中國海外發展(688) 和萬科企業(2202)。

今天推介是工商銀行 (1398) — 人民幣兌美元滙率近期突破技術阻力位，今年以來累升 1.8%，有利內銀股估值重估。工商銀行(1398) 股價表現落後同業，現價對應 2020 年度市盈率 4.9 倍，市淨率 0.55 倍，股息率 6.2 厘，下月尾除息，估值便宜。建議買入，目標價 5.50 元，止損價 4.90 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 145 點，全日穩步上揚，最多曾漲 351 點，收報 29166，升 255 點或 0.9%，創月內新高，成交額按日跌 2% 至 1643 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨買入大幅減少至約 8 億元，包括淨買入約 7 億元騰訊 (700) 及 6 億元美團 (3690) 股份。5 月以來淨買入 471 億元。4 月淨買入 433 億元。

藍籌股 41 升 13 跌 1 持平。海底撈 (6862) 漲近 5%，是升幅最大藍籌。其次是濠賭股銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 升 4%。本地地產股包括新世界發展 (17) 及恒隆地產 (101) 升逾 2%。石藥集團 (1093) 及藥明生物 (2269) 漲近 2%。阿里健康 (241) 跌逾 5%，是表現最差藍籌。其次是中石油 (857) 及中海油 (883) 跌近 1%。

恒生科指升 0.9%，成份股 21 升 10 跌，大型科技股漲跌不一。騰訊 (700)、美團(3690) 及小米 (1810) 升逾 1%，京東健康 (6618) 跌逾 2%。阿里健康 (241) 及金山軟件 (3888) 跌逾 5% 及 4%，是跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 升 12%，是表現最好成份股。FIT HON TENG(6088)、金蝶國際 (268)、海爾智家(6690) 及閱文集團 (772) 升 4%-5%。聯想 (992) 及微盟 (2013) 升 3%。

板塊方面，線上醫療、航運、煤炭及鋼鐵股下跌。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌 6%。中煤能源 (1898) 及鞍鋼 (347) 跌 3% 及 4%。物管、手機零件、遊戲、汽車及濠賭股跑赢大市，漲幅居前。世茂服務 (873) 及永升生活服務 (1995) 升 7%，華潤萬象生活 (1209) 升 3%。丘钛斜技 (1478) 升逾 5%。IGG(799)、家鄉互動 (3798) 及百奥家庭互動 (2100) 升 4%-6%。長城汽車 (2333) 升逾 5%。5 大濠賭股平均漲 3.7%。

周三上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，最多曾漲 0.6%，收報 3593.36 點，升 0.3%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 9700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 400 億元。滬深股通北向資金淨買入 91 億元，5 月以來淨買入 365 億元，4 月淨買入 526 億元。

3) 個股訊息

小米集團 (1810) 公布截至 3 月底止首季業績，根據非國際財務報告準則計，淨利潤為 60.69 億元(人民幣 · 下同)，按年增長 1.64 倍。總收入 768.82 億元，按年增長 54.7%。總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。(信報)

網易 (9999) 宣布，建議分拆運營旗下音樂流媒體平台網易雲音樂的 Cloud Village 於香港主板上市，昨日已通過其聯席保薦人向聯交所提交上市申請表格。內地媒體報道，網易 (9999) 計劃分拆的網易雲音樂，擬發行 2132 萬股，發行價最高 330 元，集資額達 70.36 億元。(信報)

外電引述銷售文件顯示，中國旭陽集團 (1907) 擬以每股 5.9 元，配售最多 3.5 億股，集資最多 20.65 億元。每股作價較昨日收市價 6.02 元，折讓約 2.0%。(信報)

據銷售文件顯示，開拓藥業 (9939) 配售 2190 萬股，每股作價 64 元至 65 元，涉資 14.0 億至 14.2 億元。每股作價較昨日收市價 70.7 元，折讓 8.1% 至 9.5%。(信報)

據銷售文件顯示，碧桂園 (2007) 以每股 8 元至 8.18 元，出售 9800 萬股易居企業 (2048) 股份，套現 7.8 億至 8.0 億元。每股作價較易居企業昨日收市價 9.24 元，折讓 11.5% 至 13.4%。(信報)

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