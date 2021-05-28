拜登承諾解決供應短缺 傳正衡量關稅的可行性

路透 (Reuters) 報導，美國總統拜登 (Joe Biden) 周四 (27 日) 承諾消除反競爭商業行為，緩解導致全國物價上漲的建材短缺和運輸問題，接下來幾周將推出相關舉措。知情人士表示，白宮正衡量關稅的可行性。

拜登表示：「在接下來的幾周內，白宮將採取措施應對目前的供應鏈壓力，先從建材和運輸問題開始，並逐步擴大至半導體晶片的短缺。此外，我們還將針對壓迫小企業和家庭的反競爭商業行為宣布新的舉措。」

近幾周從木材、晶片到港口壅塞的貨物，使美國面臨供應鏈短缺和瓶頸，加上勞動力短缺，房屋、汽車和消費品變得難以獲得，取得成本也更高。

拜登並未具體說明將採取哪些政策。但據路透引述知情人士報導，美國一直在尋找解決產業集中和壟斷的方法，以減緩木材、鋼鐵等商品短缺現象，而且正在衡量使用關稅的影響。

木材短缺已使近期價格飆升，美國營建業者擔憂，若美國商務部維持初步決定，把加拿大木材進口關稅提高一倍，屆時木材價格將繼續上揚。

美國總承包商協會發言人 Brian Turmail 表示，希望美國政府能解除對主要建築材料的關稅，包括木材、鋼鐵和鋁。

拜登政府將於下周結束供應鏈的初步審查，以利未來美國進入晶片半導體、電動車電池、藥品和電子產品金屬原料這四大關鍵領域。

通膨隱憂可能會破壞拜登的政策主軸。拜登認為，增加投資是為了提高美國與中國的競爭力、消除不平等現象並改善疫情後失業的必要條件，但共和黨反對拜登欲提高的大部分支出，以及透過對企業、富人加稅來支應開銷。

拜登說：「不能像打開燈那樣重啟全球經濟，就業和經濟報告將起伏不定，在價格穩定以及經濟穩健成長前，勢必面對供應鏈問題以及價格扭曲的現象。」