越南疫情快速蔓延 路透：蘋果、三星等科技業供應鏈恐受影響

近期包括台灣在內，亞洲疫情出現升溫跡象，路透 (Reuters) 周五 (28 日) 引述業界人士報導，越南疫情升溫使當地北部工業省分的工廠產能不足，蘋果、三星等和其他全球科技公司的供應鏈恐受影響。

自 4 月下旬以來，越南 63 個地區有 30 區的染疫人數超過 3000 人。目前首都河內和南部商業中心胡志明市皆已關閉餐廳，並禁止民眾群聚。

4 位企業消息人士表示，由於某些地區已進入封鎖狀態，影響營運，令人擔憂供應鏈中斷。一位蘋果供應鏈消息人士說，該公司兩周前開始把員工分為兩班制，作為臨時解決方案，以減緩供應鏈衝擊。

越南衛生部周五表示，在北寧、北江疫情影響最嚴重的省分，已經開始為工人接種疫苗。鴻海也於周五宣布與當地政府合作，在北寧廠區為廠區員工施打疫苗。

目前越南接種狀況不甚理想，據官方數據，越南至少有 104 萬人接種一劑疫苗，但僅 2.8 萬人完全接種。

當地官方媒體表示，為防堵疫情，三星北寧生產基地周二實施宵禁和出入限制，三星全球手機、平板電腦產量有一半出自越南。

上周越南政府也敦促北寧、北江省應加強力道防止疫情干擾工業生產，LG、富士康和立訊皆在兩地設廠。

北寧一家電子零組件製造商的一位人力資源經理表示，工人在工業區內生活、工作，辦公室暫時改為工人宿舍，目前正在制定長期計畫，因為別無選擇，只能等待疫情過去。該公司的客戶包括小米、華為、Vivo 和 Oppo。

營運挑戰

越南將堅持遏制病毒和經濟發展的雙重目標，越南政府周三表示，一周前關閉的四個工業區將逐步重啟。不過，越南韓國商會 (KORCHAM) 副主席 Hong Sun 表示，一些為韓國科技公司代工的低階供應商正苦苦掙扎。

一位知悉科技供應鏈中斷情形的人士也表示，出入限制使越南一些較小的供應商蒙受損失。

Sun 說，北寧和北江的中小企業正在面臨經營挑戰，若未來採取更嚴格防疫的措施，屆時三星這樣的大企業很快也會遭遇困難。儘管一線供應商尚未受到嚴重影響，但是某些工廠生產正在放緩，並遭受疫情衝擊。