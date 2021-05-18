迷因力量發威！AMC漲逾7% 盤後續飆11% 分析師：華納媒體併購交易非主因

全美最大電影院營運商 AMC (AMC-US) 週一股價大漲 7.56%，盤後續揚超過 11% ，儘管電影產業今日頭條新聞是 Discovery 與 AT&T (T-US) 旗下華納媒體合併的交易，但這可能不是引起 AMC 股價大漲的原因。

與華納的交易會對電影業務產生重大影響，但 Wedbush 分析師 Alicia Reese 認為，這不會改變該電影製片廠的發行策略，而且這不是壞事，因為該公司曾表示，2021 年只計畫在 HBO Max 和電影院上映新電影，即使多了 Discovery 併購的交易，也應該會照這種方式放映。

「最重要的是，電影製片廠需要電影院收入，這是一部電影壽命中最大的營收主力，也可回收該電影全部或很大一部分的預算，並可以安撫不願錯過大螢幕的導演和演員。」

她指出，名氣不大的電影在 HBO Max 上比知名電影更能打出一片天，這些名氣不大的電影可望推動訂戶迅速發展。

Reese 寫道，「以 Netflix 為例可證明此點，因為 Netflix 已經與喜滿客 (Cinemark) 測試了獨家電影院窗口捷徑，我們預期下一步會與 AMC 談合作。」

週一 AMC 股票上漲 7.6％，至 13.95 美元，盤後續揚 11%，報 15.49 美元，且在此之前 AMC 已經上漲 7 個交易日，包括來自 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上散戶的熱情，這些散戶一直在軋空，迄今依然發揮威力，過去一個月該公司設法以遠高於一年低點的價格出售股票，大幅增加了現金儲備，以迎接防疫限制將慢慢解除的新時期。

華納媒體併購交易並非推動 AMC 股價主因的另一個跡象是連鎖電影院喜滿客 (CNK-US) 收低 0.7%。

另一方面，同為迷因股的電玩遊戲股 GameStop (GME-US) 上漲 13%，由於這兩檔迷因股仍受賣空者歡迎，所以波動性必然很高。