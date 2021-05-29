ETF投資熱度高！美國ETF今年迄今資金流入量寫歷史新高

隨著股市不斷攀升，加上投資人對指數股票型基金 (ETF) 的興趣似乎更勝於主動式共同基金，今年迄今，美國 ETF 共創造 3240 億美元的資金流入，創下歷史新高。
Refinitiv 數據顯示，今年前 4 個月，美國 ETF 共吸引 3240 億美元資金流入，較去年同期增長 180％，共同基金的資金流入量為 3180 億美元，較去年同期下滑 58％，顯示相較於主動型基金，投資人對於手續費及稅額較低的 ETF 更有興趣。
有分析師認為，美國總統拜登提出的資本利得稅上調計畫為刺激人們湧入美國 ETF 的主要因素之一。
Sage Advisory Services 副總裁 Komson Silapachai 表示，過去 6 個月以來，民間部門的儲蓄率提升，使大量資金持續湧入美股 ETF。此外，投資人對於政府上調資本利得稅的預期，導致其對 ETF 的偏好更勝於共同基金。
按類別來看，Refinitiv 數據顯示，今年前 4 個月，美國股票型 ETF 的累計資金流入量為 1496 億美元，債券 ETF 累計資金流入量為 2836 億美元。
其中，Vanguard S&P 500 ETF(代號 VOO) 今年資金淨流入 270 億美元，iShares Core S&P 500 ETF(代號 IVV) 淨流入 118 億美元，Financial Select Sector SPDR Fund(代號 XLF) 則淨流入 96 億美元，資金淨流入量分別位居美國 ETF 前三名。
ETF 資金流入激增另一部分原因在於，美國證券交易委員會 (SEC)2019 年宣布放寬部份豁免要求，以降低 ETF 發行的金額與時間成本。
Warren Ward Associates 創辦人 Warren Ward 認為，此舉有助於將大麻、加密貨幣等較小眾的市場納入 ETF，進而吸引更多資金流入。