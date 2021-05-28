載板需求急 欣興追加今、明年資本支出逾120億元

PCB 大廠欣興（3037-TW）受惠載板稼動率維持滿載，尤其 ABF 載板供需缺口高達 26%，欣興今 (28) 日決議，追加 2021 及 2022 年資本支出合計逾 120 億元，追加後，今年資本支出達 344.71 億元，並決議在楊梅加碼 6.99 億元購地。

欣興原規劃今年資本支出為 270.86 億元，已創新高，今天董事會決議再增加約 73.85 億元，增加後約為 344.71 億元，主要都是為了採購設備，對於明年長交期設備採購，也決議將金額從原本 115.04 億元增加約 46.78 億元，增加後金額為 161.82 億元。

欣興近年投資重點都放在載板，今天宣布追加今年資本支出，95% 投資用於載板，資本支出創歷史新高。

欣興指出，目前載板供需緊張，已挪不出產能空間給新加入的訂單，欣興每 100 億元載板資本支出，每年可創造 50-80 億元的產值。

欣興 2020 年稅後純益 54.62 億元，年增 67.54%，每股純益為 3.74 元，擬配發每股 1.4 元現金股利。欣興第一季 218.23 億元，稅後純益 21.83 億元，每股純益 1.49 元。

法人估，欣興第 2 季營收有望季增約 5%，楊梅新 IC 載板產能明年將開出。