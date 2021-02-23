欣興獲利美系外資續看好 目標價調升至160元

欣興 (3037-TW) 桃園山鶯廠發生火警後，外資持續調高目標價，看好 ABF 載板中長期需求強勁，美系外資最新報告重申買進欣興，目標價由 95 元大幅調高為 160 元，為目前外資給出最高的欣興目標價，估計後年獲利將跨越 100 億元，達 115.76 億元，每股純益估 7.93 元

外資指出，欣興 10 月底桃園山鶯廠火警衝擊下，估 2020 年第四季毛利率將達 14%，看好欣興等將受惠美系中央處理器客戶採用高性能載板，在明年產能吃緊下，估有更多客戶尋求合格基板供應商穩定供應來源。

美系外資指出，預估未來數年 ABF 短缺至少 26%，欣興是 ABF 載板台灣領導者，在與客戶關係密切下，擴產風險低，隨著產業產能吃緊，欣興將持續受惠，長線仍看好欣興。

欣興 2020 年第三季稅後純益 15.95 億元，年增 26.5%，每股純益 1.09 元；累計 2020 年前三季稅後純益達 34.12 億元，已超越去年全年 32.59 億元，每股純益爲 2.34 元。美系外資估計欣興 2020 年全年稅後純益 52.03 億元，每股純益 3.57 元。

外資估計，2021 年、2022 年欣興獲利將高度成長，成長幅度 33.2% 及 66.9%，每股純益估達 4.75 元及 7.93 元。

欣興明 (24) 日將召開法人說明會，將公布 2020 年業績及後市展望。