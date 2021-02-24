欣興載板產能持續滿載 新增產能最快明年中開出

欣興 (3037-TW) 今 (24) 日召開法說會，財務長沈再生指出，載板需求暢旺，稼動持續滿載生產，需求遠大於供給，第一季欣興載板產能也屬滿載；財務長沈再生預估，今年 270 億元的資本支出中，95% 是因應擴充載板產能，就 2019-2022 年欣興 660 億元資本支出中，有 500 億元是擴充載板；不過，今年載板產出增加量並不多，大量新產能開出時間點會落在明年中。

欣興估計，HDI(高密度連結板) 產能利用率，從 2020 年第 4 季 85-90% ，直到今年第一季調整成 70-90%；但載板第一季產能利用率則維持滿載狀況，

就市場需求量高的載板來看，欣興認為，目前 BT 載板因為設計需求改變，已由薄板改為厚板設計，欣興生產端也在因應市場需求的改變，但 ABF 的需求持續提升。

欣興指出，目前載板供需緊張下，已挪不出產能空間給新加入的訂單。欣興每 100 億元的載板資本支出，就可每年創造 50-80 億元的產值。

欣興 2020 年營收 878.93 億元，毛利率 14.6%，年增 0.9 個百分點，稅後純益 54.62 億元，年增 67.54%，每股純益為 3.74 元，擬配發每股 1.4 元現金股利。

美系外資估計，欣興 2021 年、2022 年獲利將高度成長，成長幅度 33.2% 及 66.9%，每股純益估達 4.75 元及 7.93 元。