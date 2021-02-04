欣興山鶯廠同一廠房百日內二度火警 警方將深入追查

欣興電子 (3037-TW) 山鶯廠同一場今日又發生火警工安事故，距離上次發生火警不到 100 天，桃園市警消下午指出，欣興山鶯廠 2 樓火警發生後，不斷冒出濃煙，截至下午 14 時 50 分仍在灌救中，對於欣興同一廠房連續發生火警，將深入追查原因；欣興則表示，粗估並無重大損失。

法人指出，欣興桃園龜山工業區山鶯廠，廠區內有 5 棟載板生產廠房，及 3 棟 PCB 製程廠房，火災廠一樓下面是物料倉庫，加上 4 條載板壓合線，由於短短百日內連續發生火警，如遭桃園市政府勒令停工，恐對欣興產能造成不小的影響。

桃園市警消在今天中午 12 點接獲欣興山鶯廠火警的報案，隨即派出消防車及及人員前往灌救，現場不斷冒出濃煙，截至下午 14 時 50 分仍在灌救中。

欣興桃園山鶯廠區同一座廠房去年 10 月 28 日也發生火警工安事故，警消指出，同一廠房連續發生火警事故，將深入調查原因。

欣興下午則發布重訊指出，今天中午山鶯廠火警事故，公司迅速撤離人員，並緊急通報消防單位進行救災動作，由於與去年 10 月 28 日起火是同一棟廠房，初估沒有增加重大損失，同時，依照先前欣興估算，起火的山鶯廠區 CSP 廠，月營收約占集團合併營收 6% 左右。

欣興營運規模龐大，先前德國廠發生大火，去年欣興電子轉投資昆山鼎鑫電子也發生火警，而山鶯廠則是在近 100 天內同一廠房兩度發生火警意外。