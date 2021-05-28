年輕人熱愛ETF 科技、ESG超夯 台股這20檔ETF人氣爆棚

撰文：張國蓮攝影：張家禎

投資人瘋買 ETF，最近這段時間經常看到某檔 ETF 受益人大幅增加、某檔新掛牌 ETF 溢價多少等訊息，台股 222 檔掛牌 ETF 中出現了各種人氣 ETF。有人因此獲利，但也有人虧損，例如搶進某檔新掛牌就高溢價的 ETF 而暫時賠錢，更有交投熱烈的 ETF 下市，引發投資人、業者、官方間的紛爭。

到底台股市場中的人氣 ETF 有哪些？本刊特別依據總受益人數、自然人受益人數，單月新增總受益人數、單月新增自然人受益人數，以及月均量等 5 個條件來挑選，得出台股、高股息、ESG（環境、社會、公司治理）、科技、5G、中國、原物料、其他共 8 類 20 檔的人氣 ETF。

大量年輕人加入

助長 ETF 交易熱

元大高股息 ETF 研究團隊與富邦量化及指數投資部主管呂其倫不約而同指出，大量年輕投資人進入股市，助長 ETF 的交易，新掛牌 ETF 尤其受到青睞。猶記得新冠病毒疫情發生之前，市場討論的重點在股民出現高齡化現象，很少年輕人投入股市，但是疫情卻扭轉了這種現象。

疫情期間的鎖國、封城讓線上交易大為風行，不論是美國或台灣，都出現證券新開戶數激增且以年輕人為大宗的情況。這些年輕人於低點時進場買進 ETF，並在後來的股市大反彈中有顯著獲利，也因此又更熱衷買賣 ETF。

再觀察這次挑選出來的人氣 ETF，可看出年輕人的喜好非常明顯。台股相關 ETF 占比較高（共 11 檔），也是國泰投信 ETF 團隊主管鄭立誠所說的詢問度高與交易量大的標的，例如元大台灣 50（0050）、富邦台 50（006208），都是上市早、高知名度的 ETF，也是投資台股大盤的最佳替代品。

高股息則是長青題材，在年輕投資人大量湧入前就有不少擁護者。比較令人訝異的是，此波年輕人也買進高股息 ETF，顯然是因為一些著名專家代言或極力推動的效果，而為了吸引投資人的目光，市場也陸續出現加入各類新題材的高股息 ETF，例如中國搭配高股息、ESG 搭配高股息等，預期此類高股息 ETF 將持續受市場追捧。

高科技、ESG 火紅

各類變種主題出現

高科技與 ESG 也是年輕人偏愛的標的，這些年輕人成長於科技快速發展的環境裡，食衣住行育樂皆不離開科技，對於科技非常熟悉，5G、人工智慧（AI）、電動車等都是這段時間非常熱門的題材。

另外，年輕人重視環境保護與社會責任，也傾向在獲利的同時，可以兼顧環境保護或社會責任，因此對 ESG 相關 ETF 的認同度高，加上疫情的影響，ESG 題材火紅，許多新上市的 ETF 名稱都會加上 ESG。

至於原物料 ETF 與越南 ETF，前者吸引積極型投資人追求短線獲利，後者則是近期市場新崛起的熱門標的，強調其將複製台灣和中國早期的成長模式，吸引投資人關注。

這 8 類 20 檔 ETF 在財經作家怪老子蕭世斌來看，確實涵蓋現階段市場最夯的 ETF，並強調除原物料、槓桿與反向 ETF 外，均可以長期或超長期投資，只是投資人需要做好資產配置。

到底該怎麼挑選與投資人氣 ETF？哪些是賺短波段，哪些又能領息或長期持有？這些問題的答案，需要投資人就人氣 ETF 特性與個人投資目標來綜合評估。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 6 月號第 165 期

來源：《Money 錢》

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