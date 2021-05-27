經歷監管風暴後 中國科技股準備開啟資本支出大潮

北京對科技巨頭的整頓催生了一個引人注目的現象：資本支出閘門開啟。

隨著北京遏制中國科技巨頭最賺錢的一些業務，包括金融科技和電子商務，這些公司正在提撥大量的資金支出，以拓展新的業績成長渠道。

如騰訊控股 (0700-HK)、阿里巴巴 (BABA-US) 和美團 (3690-HK) 最近幾週都向股東們表示，它們準備打開「金庫」，以便在雲端運算、自動駕駛和人工智慧 (AI) 等行業擴張，通過讓資金流入基礎技術和基礎設施領域，即將到來的資本支出洪流有望改變網路格局。

這三者中，美團最先採取大膽的行動，也最習慣犧牲利潤，美團在 2020 年第四季發生虧損並警告未來還將繼續虧損，因為美團創辦人王興增加了物流和供應鏈能力方面的支出，以幫助實現新的「網路雜貨店」雄心。

先前 4 月份，在中國反托拉斯監管機構公佈對美團啟動調查的幾天之前，美團籌集了創紀錄的 100 億美元資金，用於發展無人駕駛送貨車和機器人等先進解決方案。

美團將於週五 (28 日) 公佈第一季業績，營收估將達到 357 億元人民幣 (56 億美元)，從 2020 年疫情時期的低點反彈，而淨損估將比 2020 第四季擴大逾一倍，達到 52 億元人民幣。

華泰柏瑞基金經理何琦：「科技巨頭增加資本支出也是別無選擇，反托拉斯運動目的實際上是把這些科技巨頭推出舒適區，在舒適區裡，現在基本上只是利用在各自領域裡無可撼動的地位尋租。」

中國科技股資本支出浪潮出現的背景是，數月來的反托拉斯運動抹去了中國科技股數千億美元的市值，自金融科技巨頭螞蟻集團去年的 IPO 喊停後，北京監管機構推出了管理競爭、金融科技和數據收集的新規範，加強對網路平台大數據的有效監管。

中國網路監管先前一度相當放鬆，而中國政府新的監管舉措，可能限制通過收購有前途的初創企業、強制排他性安排、掠奪性定價等策略壓制競爭的能力，如先前中國 4 月份，反托拉斯監管機構向阿里巴巴開出創紀錄的 28 億美元罰單，並勒令 34 家科技公司出具合法的經營承諾書。

中國網路巨頭們已經對反托拉斯行動作出反應，承諾把未來的利潤投入到新項目中去，為擺脫反托辣斯調查的陰影，如阿里巴巴 5 月早些時候即曾表示，將把「所有增量利潤」重新投入於技術和競爭激烈的領域，例如社區商業。

騰訊也承諾將把更大比例的增量利潤投資於雲端服務、短影片等領域，甚至向其所謂的社會價值事業投資 500 億元人民幣。

研究公司藍蓮花資本分析師 Shawn Yang 表示，深度科技投資是中國政府確定的優先事項，中國的網路公司充分意識到這一點。

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