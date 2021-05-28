好兆頭 京東物流上市首日開盤飆14% 市值破2800億港元

中國物流二哥京東物流 (2618-HK) 周五 (28 日) 正式登港股，上市第一天開盤價跳升每股 46.05 港元，較發行價 40.36 港元飆漲 14.1%。以開盤價計算，京東物流市值達到 2805.2 億港元。

早盤京東物流股價開盤來到 46.05 港元後一度上漲至 47.75 港元，不過隨著恒指開高走低影響，京東物流股價最低也回檔至 44.2 港元。截至上午 11:24 止，京東物流股價來到 44.85 港元，上漲 11.1%。

相較於上市的表現，京東物流在正式掛牌前夕的私下交易大漲逾 20%，報價來到 48.55 港元，市值 2958 億港元。而私下交易這段期間最高漲幅則是出現過 41% 的驚人漲勢。

京東物流在 IPO 階段取得超額 715.61 倍認購的佳績，分配至公開發售的股份最終數目為 5482.45 萬股，佔總發行股票總數 9%(超額配股權獲行使前)。

(圖片: AFP)

除了公開發售認購情況火熱，京東物流國際銷售也吸引有不少國際大型機構投資，其國際配售超額認購約 10 倍，當中包含有軟銀、淡馬錫、老虎全球、中國國有企業結構調整基金、黑石等等，合計認購資金 118.82 億港元，而上述法人股票禁售期達 6 個月。



另外，有近期被市場喻為女股神的 Cathie Wood 旗下 ARKX 也於 5 月 24 日加碼京東物流 380 萬股，斥資 1.5 億港元。

值得一提的是，京東近一年以驚人速度將 4 家公司分別在港、美兩地掛牌，京東集團 (9618-HK)、京東健康(6618-HK) 上市以來表現亮眼，已成為恒生科技指數的成份股。

京東物流公開說明書內容顯示，2021 年第一季營收人民幣 224 億元，年增 64.1%。2018、2019 及 2020 年，營收分別為人民幣 379 億元、人民幣 498 億元和人民幣 734 億元，其中 2019 年年增 31.6%，2020 年年增 47.2%。

不過在營收增長的同時，2020 年的虧損淨額卻也擴大。京東物流於 2018、2019 及 2020 年產生的虧損淨額分別為人民幣 28 億元，人民幣 22 億元及人民幣 40 億元。

