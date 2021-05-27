螞蟻集團後 傳騰訊將成立金控受更嚴格監管

周四 (27 日)《財新》引述多位消息人士報導指出，中國監管機關要求騰訊(700-HK) 設立一家新的金融控股公司，必須將與金融相關的業務整合至該金控內，以便對其進行更好的管理，這暗示騰訊將步入螞蟻集團的後塵。

消息人士表示，中國主管機關未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些金融業務，現階段騰訊金融業務包含手機支付、貸款、保險等，因此將等待騰訊提交計劃案後會再告知詳情。

在螞蟻集團成立金控後，中國主管機關對另一大支付系統進行監管，意味著要打擊這些中國科技公司在金融市場肆意擴張。媒體指出，中國網科公司在金融領域擴張太快，市場支配力量過於龐大，擔憂引發潛在金融系統性風險。

(圖片: AFP)

4 月底，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局曾經約談中國 13 家金融科技平台，當中包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所等。

這 13 家金融平台中，騰訊的金融業務需要申請金融控股公司牌照。同時約談當天，與會的騰訊之後被單獨留下來，由主管機關進一步「窗口指導」。

早在去年 12 月螞蟻集團被告知要成立金控後，騰訊是否需要跟進成立金控一直是外界關注焦點。

今年 3 月騰訊總裁劉熾平就表態，政府推出的規定，騰訊一直都符合，如果再有新的規定，騰訊會持續遵守，視合法為企業「首條生命線」。至於成立金控對騰訊的業務來說影響是中性，沒有太大影響，但對產業發展影響較大。

