〈財報〉反壟斷天價罰款重傷！阿里巴巴Q4創上市以來首度單季虧損

阿里巴巴 (Alibaba) 周四 (13 日) 公布 2021 會計年度第 4 季 (2021 年 1-3 月) 和全年財報，Q4 營收雖優於預期，但因遭中國政府指控違反《反壟斷法》，阿里巴巴上季營業虧損超過人民幣 76 億元，創下上市以來首次單季虧損。

周四美股盤中，阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 4.52％，暫報 209.95 美元。受監管風暴衝擊，自 10 月高點以來，阿里巴巴股價已跌超 30%。

阿里巴巴股價日線圖 (圖：Google)

Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：(以人民幣計算)

營收：1873.95 億元，年增 64%，Refinitiv 平均預期為 1804.1 億元

營業虧損：76.63 億元，去年同期營業收入為 71.31 億元

歸屬於普通股股東淨虧損：54.79 億元

年度活躍消費者：8.11 億，單季增加 3200 萬

中國零售市場移動月活躍用戶數 (MAUs)：9.25 億，單季增加 2300 萬

Q4 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：(以人民幣計算)

淨利：262.16 億元，年增 18%

調整後 EBITDA：298.98 億元，年增 18%

調整後 EBITA：226.12 億元，年增 14%

稀釋後 ADS：10.32 元，年增 12%，Refinitiv 預期為 11.12 元

稀釋後 EPS：1.29 元，年增 12%

(圖：阿里巴巴)

2021 會計年度全年數據：(以人民幣計算)

營收：7172.89 億元，年增 41%

全球年度活躍消費者：超過 10 億

阿里巴巴生態系統 GMV：8.119 兆元

中國市場監督管理總局依據反壟斷法，向阿里巴巴開徵人民幣 182.28 億元罰款，使其 Q4 營業虧損達人民幣 76.63 億元，為 2014 年上市以來首次季度虧損。

阿里巴巴表示，排除罰款的一次性影響後，上季營業收入為人民幣 105.65 億元，年增 48%。

按事業群來看，阿里巴巴核心電商業務上季貢獻人民幣 1613.65 億元營收，年增 72%，雲端運算業務營收報人民幣 167.61 億元，年增 37%，數位媒體與娛樂服務營收報人民幣 80.47 億元，年增 12％。

核心電商業務全年貢獻人民幣 6211.46 億元營收，年增 42％，雲端運算業務全年貢獻 601.2 億元，年增 50％，數位媒體與娛樂服務全年貢獻人民幣 311.86 億元，年增 7%。

阿里巴巴首席財務長武衛預計，下一會計年度總營收估將增長 30% 以上，達人民幣 9300 億元，超過平均預期的 9235 億元。

展望 2022 會計年度，武衛表示，未來將利用集團的額外資本和利潤來支持商家，同時投入發展新業務與關鍵戰略領域。