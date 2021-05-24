彭博：台灣需盡快獲得疫苗 否則全球晶片供應危急

被視為防疫優等生的台灣爆發大規模病例，引發各界關注。《彭博社》最新報導指出，台灣必須盡快獲得疫苗，否則全球晶片供應將陷入危機。

《彭博社》報導，台灣正在為疫苗短缺付出代價，而目前只有 1% 的台灣人接種疫苗，這可能讓主導台灣經濟的晶片業受阻，並且進一步威脅已緊繃的全球晶片供應。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前指出，若台灣沒能取得疫苗，疫情控制不住，會有「後勤問題」。並警告，若無法從其他地區採購到足夠疫苗，將出現更多片晶片短缺，長期下來恐侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢。

目前全球晶片的供需差距正在擴大，4 月數據顯示，訂購至最終交貨的日程又增加了一周。然而此刻台灣不僅爆發疫情，還有缺水、供電不穩的狀況，加劇了經濟不穩定性。

更重要的是，台灣可能因為地緣政治因素，衝擊在先進晶片市場擁有主導地位。包括美歐日等大國對半導體供應鏈的戰略性質開始有所警覺，中國也投入數十億美元盼能迎頭趕上。

部分華府人士認為，透過技術轉讓，台灣可能成為中國的後門。共和黨籍議員 Michael McCaul 和 Tom Cotton 呼籲拜登政府與台北多加聯繫，「以減輕台灣企業向有疑慮企業提供服務和技術的風險」。

《彭博社》報導指出，短期重點是取得疫苗，很可能來自歐洲和美國。

曾擔任台灣公衛政策顧問的美國俄勒岡州立大學公共衛生與人文科學學院的教授紀駿輝 (Chunhuei Chi) 表示，台灣有許多政客敦促政府以晶片換疫苗，但政府沒有積極推動，但若美國擔心台積電的晶片供給，就有動力主動提供台灣疫苗，確保生產不會受到影響。

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