花旗分析師：不必太擔憂亞洲疫情 建議買入疫情受創股

花旗私人銀行 (Citi Private Bank) 的亞洲投資策略負責人 Ken Peng 在週二 (25 日) 表示，儘管近期亞洲各地區的新冠肺炎確診病例數再度激增，但並不用太過擔憂，當疫情緩解後，該地區的經濟將重回正軌，建議投資人可以買入受疫情衝擊的類股。

Peng 在接受採訪時表示，亞洲並不是第一次經歷疫情復燃，在剛過去的冬天以及在去年第三季都曾發生過，一旦疫情有所好轉，就會看到經濟復甦步入正軌。在這種背景下，他建議投資者可能買入受到疫情衝擊的股票，例如航空、旅遊和其他休閒產業。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，尼泊爾、馬來西亞、台灣等的亞洲經濟體在過去幾周中的確診病例數激增，全球確診病例數第二多的印度，美日新增確診病例數也持續維持在高點，儘管已較 5 月初的高點有所回落。

除了受疫情嚴重衝擊的產業類股外，Peng 表示，他也看見了逢低買入中國科技股的機會。他認為，由於中國監管機構近期嚴格的審查，股價已經下跌。

另外，Peng 也表示，他對大宗商品市場「非常樂觀」，他認為中國、美國和歐洲的需求可能會持續保持強勁。

「在那些接近群體免疫的國家中，可能會繼續看到大宗商品需求上升。因此，我認為隨著全球經濟復甦的繼續，我們不必太過擔憂大宗商品。」Peng 說道。