唯一看空谷歌的銀行！花旗：市場對臉書、谷歌廣告未來成長過於樂觀

由於市場通膨隱憂加劇，周一 (10 日) 美國科技股重挫，那斯達克指數下挫 2.6%，花旗示警，廣告業務吃重的科技股中，臉書與谷歌因網路廣告前景堪憂，不如市場想像那樣樂觀。

花旗分析師 Jason Bazinet 周一發布報告表示，審慎看待廣告中獲得營收的科技業後市表現，雖然廣告有望繼續在線上轉移，但成長速度可能會放緩，從歷史上來看，這通常不利於多頭趨勢。花旗將臉書與谷歌評等降為中立。

臉書 (FB-US) 周一股價下跌多達 4.3%，創下自 1 月份以來最大單日跌幅，谷歌 (GOOGL-US) 則下跌 2.9%，標普 500 通訊服務指數下跌 1.6%。

大型網路科技股今年至今漲幅變化 (圖: Bloomberg)

據彭博彙編的數據，谷歌的股價營收比為 8 倍，是十多年來的最高水平，臉書則為 9 倍，幾乎是那斯達克 100 指數成分股平均股價營收比的 2 倍。

隨著疫情加速客戶提高線上支出，網路廣告在過去兩季呈現強勁成長，然而花旗認為市場就此預測未來五年將持續成長顯然過於樂觀，預測未來幾季成長將放緩，並動搖目前的本益比。

除臉書與谷歌外，花旗還重申對 Pinterest 和推特的中性評等，以及 Snap 的賣出評等，僅唯一建議改進 Roku，主因於網路電視市場仍處於成長階段。

此舉意味著花旗現在是彭博追蹤銀行、投行中唯一一家不建議購買谷歌的公司。目前仍有 42 家對谷歌持樂觀態度。臉書則有 49 個買入評級，6 個持有與 3 持負面看法。這些分析師認為，谷歌上漲空間仍超過 20%，臉書則超過 25%。

彭博分析師上周表示，由於對廣告需求仍旺，今年廣告定價將仍然有利臉書，不過，在重啟期間，廣告的增長可能會略有下降。儘管今年下半年情況比較艱難，但臉書仍處於有利位置，核心手機廣告業務仍可以實現 30% 以上的成長。

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