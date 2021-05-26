台灣百年大旱 三大你不知道的水源將成救命泉源

台灣百年大旱持續發威，若是 5 月底前，水庫集水區未達降雨一百毫米以上的標準，6 月 1 日起新竹也要加入供五停二的行列。不過，《財訊》報導指出，還是有三項一般人忽略的水源可以好好利用，就是把過去恣意排放的水攔截起來再利用，包括建築工地地下水、伏流水、汙水處理再生水，這次都成了抗旱的重要水源。

自來水協會理事長、台灣自來水公司前董事長郭俊銘指出，蓋大樓、開挖地下室，都會挖出地下水，一個工地少則每天要抽一千、二千噸，多則每天抽 6、7 萬噸，施工期間要抽 8 至 12 個月才能抽乾灌漿，這些都市地表水的水質很多不輸河川原水，過去卻都是匯入溝渠、流到大海。

《財訊》報導指出，這次大旱的非常時期，剛好遇上近兩年房市景氣熱絡，不少建案開工，意外成了各地解渴的水源地。

第二種新增水源，則是國外已行之有年的伏流水工程，根據水利署統計，每年有 7 成以上的川流水，是逕流入海無法利用；不過大家只注意到河川表面流入大海的川流水，其實地表下同樣有很大水體，緩慢伏流先滲地底最後入海洋，這就是伏流水。今年因為大家發現每天供應高雄市 80 萬噸的高屏溪水源，其中有相當比率來自伏流水，才開始受到重視。

第三，則是汙水處理循環再利用。中鋼透過五年前投資高雄鳳山汙水再生水廠，每日產水 4.5 萬噸，今年得以免於缺水之苦，是國內首例。

《財訊》報導指出，雖然有了新增水源可解燃眉之急，但等到天降甘霖、旱象緩解後，要好好利用這些寶貴的水資源，其實還需解鎖幾道關卡，除了水價的合理性廣泛受到討論，其次就是水質問題。風調雨順的時候，相關法令是高品質供水的保證，但在缺水期卻成了擋住新水源的門檻。水利署已思考研議透過法規化，讓水質相關標準能在非常時期更具彈性。