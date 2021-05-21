石門水庫蓄水率恐跌破10% 桃園水情亮橙燈、洗車場停業

西部水情告急，截至 21 日，寶二水庫蓄水率已降至 3.3%，石門水庫也下探 10%，桃園市府宣布，即日起從減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，每月用水超過 1000 度以上的工業用戶節水率為 13%，非工業用水戶則須節水 20%，同時請經發局協調洗車業者自主停業。

桃市府指出，石門水庫蓄水率目前約 10.5%，5、6 月下雨情勢仍不明朗，恐有跌破 10% 之虞，因此市府持續執行調度、備援及節水等各項措施。為加強節水率及防疫，從 5 月 14 日起至 6 月 8 日，市立游泳池、各運動中心及學校游泳池已經停止營運。

桃園經發局長郭裕信表示，目前轄內營業中加油站有 265 家，為加強節水，已先協調桃園市加油站公會，加油站附屬洗車業務於 24 日起暫停洗車服務，共體時艱，此外，因應新冠肺炎疫情，提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穏定。



根據台灣水庫即時水情統計，新竹寶山水庫蓄水率僅剩 9.1%，寶二水庫 3.3%，台中德基水庫更掉到 1.4%，水情狀況嚴峻，至 5 月 31 日前若水庫集水區累計降雨量未達 100 毫米以上，新竹地區 6 月起將由減量供水橙燈調整為分區供水紅燈，苗栗、台中及北彰化地區則延長分區供水停水時間 8 小時。

水利署表示，近日全台各地高溫炎熱，但山區有午後對流發展的機會，水利署今天把握機會，在石門、寶二、曾文水庫實施人工增雨作業，期望多留些雨量挹注集水區，以解水庫乾旱之急。