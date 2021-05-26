美國民眾旅遊意願回溫 國旅機票價格超過2019年水準

隨著美國新冠肺炎疫苗接種持續，全美約 39.3% 總人口以及 49.8% 的成人已經完成接種，民眾出遊意願大增。美國聯合航空 (UAL-US) 表示，今年 5 月份售出的國內旅遊機票金額超過 2019 年同期，反映出航空業獲利能力有望恢復。

聯合航空在週二表示，5 月國內旅遊機票收益增加，該月售出的國內旅遊機票所創造的每公里單位營收 (Yield) 超過 2019 年的水準，主因是解封後出現的報復性旅遊，使得暑假旺季的機票價格大漲。該公司也預期，這樣的熱潮有望持續整個夏天。

美國聯合航空也在先前表示，計畫招聘約 300 名機師，來為旅遊業復甦作準備。聯合航空行政總裁 Scott Kirby 表示，美國國內的休閒旅遊需求已經幾乎完全恢復，但是，關鍵的商務以及國際旅遊仍舊非常低迷。

據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據顯示，週日美國全國機場旅客人次達到 186 萬人，接近疫情前 2019 年同期的 210 萬人。

疫苗接種持續，市場期待旅遊需求將會復甦。美國第四大航空公司西南航空 (LUV-US) 也已經召回了 209 名疫情期間自願延長休假的機師，以支持夏季航班的調整計劃。這些被召回的機師將於 6 月 1 日起恢復工作，然後將在完成所有必要的重新資格認證培訓後正式飛航。

隨著旅遊潮回溫，飛機製造商波音 (BA-US) 公司計畫在今年秋天將 737 Max 產量提升最多至 42 架，並指出波音的增產計畫還須視市場需求、供應鏈穩定度、存貨交付進度等因素而定。