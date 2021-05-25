東奧賽事登場在即 美國拉高日本旅遊警示、籲民眾勿前往

美國國務院於 24 日 (週一) 將日本的旅行警示升至最高級別的「第 4 級：請勿前往」，理由在於日本的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情升溫，美國當局也因而勸告該國國民勿前往日本。然而東京奧運、帕奧賽事即將在兩個月後舉行，美國在這個時間點收緊日本旅行警示，對賽事的影響有待觀察。

在本週一 (24 日) 的時候，美國國務院發布了最新旅行警示，今年夏季奧運舉辦國的日本、在這回被升至最高級別。背後理由與美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 將日本疫情狀況分類至最高層級「非常高」(Very High) 有關，這也意味著日本當地有相當嚴峻的新冠肺炎疫情。

美國 CDC 指出，民眾就算已經接種新冠疫苗，在旅遊時仍有遭到變種病毒感染、或引發擴散的風險，警告民眾應該避免一切的出國行為。

然而相關警示並無法律上的約束力，美國民眾還是能夠前往日本。美國 CDC 要求那些無論如何都必須前往日本的民眾們，在出發之前務必要完成新冠疫苗接種。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會 (USOPC) 在 24 日發出聲明表示，他們相信一定可以安全的參加東京奧運。

上個月美國國務院以「疫情極為嚴峻」為由，有至少 116 個國家地區的旅行警示被升至最高級別的第 4 級、勸告該國民眾請勿前往。而當時日本的級別也被升至次高級別的第 3 級，要求民眾在出發之前三思。