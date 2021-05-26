全台首檔半導體ETF掛牌倒數 成分股冠亞軍為兩大護國神山

雖然疫情尚未出現降溫跡象，但台股已逐步回穩，外資也由賣轉買，儘管疫情變化難測，但半導體產業受衝擊有限，全台首檔高度聚焦台灣半導體產業、結合 ESG 投資策略的 ETF 中信關鍵半導體 ETF()，成分股一次囊括半導體的上中下游公司，前兩大為聯發科 ()、台積電 ()，預計將於 28 日掛牌。

目前國際上較廣為使用的半導體指數，有美國費城半導體指數、韓國半導體指數，如果將中信關鍵半導體 ETF 追蹤的 ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數，與上述國際指數相較，根據彭博統計過去兩年期間，ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數報酬率約 164.6%，高於前兩者。

中信關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，近期消費終端市場出現雜音，中國手機銷售目標下修、中國五一長假電子產品消售不如預期等，雖然使市場對於半導體族群股價展望出現疑慮，但半導體上游 IC 庫存水位來看，儘管庫存水位有略微上升，但仍小於五年來平均。

據 Susquehanna Financial Group 調查，晶片交期到 4 月再攀升至 17 週、達 2017 年以來新高，也比 3 月的 16 週再高出 1 週，且所有主要晶片產品類別交期均大幅升高，顯示業者更急切確保晶片供應現況。

張圭慧認為，半導體中游的晶圓代工廠，不僅是半導體產業的中樞，由於產品應用廣，不受單一市場需求風險影響，目前 12 吋成熟製程及 8 吋晶圓產能供需吃緊狀況仍相當嚴峻，預期全年營收穩健，獲利有望創高，建議投資人可留意低接契機。

ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數完整包含：產業上、中、下游，上游 IC 設計約占指數權重 45%，中游晶圓代工佔 38.3%，下游封裝測試約 10%，材料設備等其他約佔 6.7%，具高度產業代表性。

指數設計上，因為希望在分散風險與掌握市場動能間取得平衡，最大成分股佔比不超過 20%，前五大成分股佔比不超過 65%，指數前兩大成分股為聯發科、台積電，4 月調整過後，原本兩檔成分股皆為 20%，但由於聯發科近期漲勢相對強勁，故成第一大成分股。

ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數也是目前所有台股主要指數中，聯發科佔比最高的，看好 IC 設計族群近況的投資人，可多加留意。