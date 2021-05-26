未來世代REITs「財測校正」報喜 遠高於傳統REITs

近期全台關心的「校正回歸」成為網路熱搜關鍵字，其實投資市場上，近期法人機構發現「未來世代 REITs」也吹起一陣「財測校正」旋風，也就是說每季企業公布財報時，依照目前及未來的營運狀況調整全年財報預測，而未來世代 REITs 產業多數上調今年財測展望，遠高於傳統 REITs，為金融市場捎來喜訊。

凱基投信表示，根據 BofA 統計 2021 年第一季 REITs 財測展望中，未來世代 REITs 企業上調全年財測比例高達 60%，遠高於傳統 REITs 的 45%，顯示多數企業樂觀看待今年的營運狀況。雖然歐美疫情趨緩中，但受惠於疫情加速數位化，以及人口結構變化趨勢的未來世代 REITs，今年資產表現空間更可期待。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明表示，本波疫情浮現出 5G、資料中心等產業的重要性，催化全球遠端需求、產業雲端化的成長力道，激勵資料中心 REITs 需求大爆發。

不只台灣市場，全球電商市場都在擴充倉儲物流產能，自 2020 年疫情導致民眾減少上街購物，原本習慣在大賣場採購民生用品的消費者轉向網路採購，民眾體驗到網購便利性後，也改變了長期的消費習慣。

據研究機構 Statista 預估，全球電商市場規模預計 2021 年為 4 兆 8910 億美元，預估將成長至 2024 年的 6 兆 3880 億美元，倉儲物流為電商供應鏈中極為重要的一環，在目前需求爆發帶動今年第一季美國倉儲物流租金漲至歷史高點，看好長期消費線上化成為不可逆趨勢，現階段投資倉儲物流 REITs 正當時。

另一方面，伴隨 5G 產業強化人與物的連結，從高頻寬、低延遲的優點發展出自駕車、遠端精準醫療及智慧城市等，但 5G 毫米波訊號隨著距離增加、訊號會快速遞減，也將需要更多的基地台，預估愈來愈多電信商投入 5G 基地台建設行列，帶動電塔 REITs 需求成長。

羅世明進一步指出，電塔 REITs 主要靠「出租基地台空間」為企業獲利，在電信商紛紛擴大 5G 基地台建設之下，電塔 REITs 需求也跟著攀升。另外，電塔出租合約期間較長且續約率高，以往合約期間多為 5 年至 10 年，足以提供電塔 REITs 穩定的現金流及配息能力。



