台積電站穩全球第三大半導體廠 聯發科躍升至第十名

研調機構 IC Insights 統計，英特爾第一季穩居全球半導體龍頭廠，但也是前十五大半導體廠中，營收唯一較去年同期衰退者，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 維持第三名，聯發科 (2454-TW) 則躍居第十大半導體廠，且前十五大半導體廠中，營收年增幅最高的前四強都是 IC 設計廠，成長幅度至少 50%。

IC Insights 最新統計顯示，今年第一季全球前十五大半導體廠中，8 家廠商總部位於美國，韓國、台灣及歐洲各 2 家，日本則是 1 家，前五大半導體廠依序為英特爾、三星、台積電、SK 海力士、美光，排名維持不變。

台積電仍是排名中唯一的純晶圓代工廠，IC Insights 指出，若未將台積電列入榜中，IDM 廠恩智浦 (NXP) 排名將躍升至第十五名。

據統計指出，英特爾第一季營收 186.76 億元，年減 4%，也是前十五大半導體廠中，唯一營收較去年同期衰退者；三星營收 170.72 億美元，年增 15%；台積電營收 129.11 億美元，年增 25%；海力士營收 76.28 億美元，年增 26%；美光營收 65.8 億元，年增 31%。

高通第一季營收 62.81 億美元，超越博通，躍居第六大半導體廠，也是全球最大 IC 設計廠，博通跌至第七名，輝達超越德儀，位居第八名；聯發科則超越英飛凌、蘋果、意法半導體與鎧俠等，躍居第十大半導體廠，名次較去年同期的第十六名大幅向前推進。

IC Insights 指出，第一季全球前十五大半導體廠營收共 1018.63 億美元，年增 21%，優於全球半導體產業產值年增 18% 的成長幅度，其中 14 家廠商營收均超越 30 億美元，且聯發科、超微 (第十一名) 均進入前十五大名單中，營收年增幅都跨越 90%，聯發科年增 90%、超微則大增 93%。

值得一提的是，前十五大半導體廠中，營收較去年成長幅度最高者的前四強，都是 IC 設計廠，依序為超微、聯發科、高通及輝達，第一季營收年增幅都是 50% 起跳。

