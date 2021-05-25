印度和越南確診數激增 製造業恐將回流中國

在中美貿易戰的背景下，許多公司將供應鏈移出中國，轉向越南、印度等國家，產品及服務生產分銷網路因此有所轉變。不過，有經濟學家表示，由於新冠肺炎疫情在亞洲某些地區復燃，可能會導致供應鏈回流中國。

資產管理公司 Pinpoint Asset Management 首席經濟學家 Zhang Zhiwei 在接受採訪時表示，在疫情爆發前，中美貿易戰背景下，看到許多大廠遷出中國，轉向越南、印度建立工廠。但是，隨著印度和越南的確診病例數激增，供應鏈可能會轉回中國。

經濟學家表示，在印度和越南，確診病例數的激增已經使富士康在當地的工廠不得不關閉，這可能會使供應鏈的轉移擱置一段時間。關鍵的問題是，國際旅行因疫情被暫停，跨國公司因此無法派遣員工到印度和越南建立新廠。

印度的確診病例數持續激增，在 4 月份時創下歷史新高，並且幾乎沒有減弱的跡象，經濟學家預測，本季度印度經濟可能會萎縮。另外，越南北部省份因疫情的爆發而暫時關閉了 4 個工業園區，其中包含 3 個富士康的生產設施。

Zhang Zhiwei 指出，在這種情況下，中國可能因此受益。但是，中國收益多少，將取決於印度和越南的疫情持續多長時間。

他也表示，目前，中國的出口成長率每月在 20% 至 40% 之間。如果印度和越南的工廠很快恢復生產，更多企業會將生產轉移到這兩個國家，預計下半年中國的出口成長將會放緩。但是，如果印度和越南的供應鏈長期中斷，中國出口成長將持續到明年。