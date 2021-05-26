〈貴金屬盤後〉美5月消費者信心指數下滑 金價一度挑戰1,900美元

黃金期貨價格周二（25 日）走揚，一度逼近 1900 美元關鍵的價格阻力水準，因數據顯示美國 5 月消費者信心與 4 月新屋銷售下滑，提振了黃金作為避險投資的吸引力。

美國經濟研究聯合會（the Conference Board）周二公布的 5 月消費者信心指數下降至 117.2，上月調整後為 117.5。據道瓊與華爾街日報（WSJ）調查，經濟學家預測 5 月指數將略降至 119.5。

與此同時，美國商務部公布，4 月新屋銷售折合年率為 86.3 萬戶，下降將近 6% 。 MarketWatch 調查的經濟學家預測中間值為 95.9 萬戶。

不過標普 CoreLogic Case-Shiller 房價指數顯示，全美 3 月成屋售價比去年同期上漲 13.2%，為 2005 年 12 月以來最大漲幅。

Ploutus Capital Advisors 首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，在像這樣的重大經濟數據發布之前，投資人會撤出產品或投資應變，因此，相較於美元與美國公債殖利率加速下跌的組合，黃金市場成了更吸引投資人的安全避風港。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 13.5 美元或 0.7%，收每盎司 1,898 美元，創 1 月 7 日以來最活躍期貨的最高收盤價。FactSet 數據顯示，盤後電子盤交易曾觸及 1,899.4 美元的高點。

7 月白銀期貨價格上漲 15 美分或 0.5%，收每盎司 28.06 美元。

Hatzigiannis 說，隨著經濟逐漸重啟、資金從加密貨幣流往更安全的商品如金、銀，看好未來黃金與白銀價格持續走揚，並表示即便面臨中國打壓黃金價格的威脅，黃金價格不久後仍將超過 1,900 美元。

他說：「這兩種大宗商品仍有強勢的投資人與大量資金流入，我們看好技術面，而且基本面終於開始對黃金與白銀有利。」

ICE 美元指數周二下跌 0.2% 至 89.665，美元走弱有利美元計價的商品，吸引使用他國貨幣的買家。

此外，美國 10 年期公債殖利率為 1.558%，公債殖利率下降有利於不孳息的貴金屬等大宗商品，因為可以降低持有這些大宗商品的機會成本。

Altavest 的市場管理合夥人 Michael Armbruster 表示，金價是對美國債券殖利率下降做出的反應。由於通膨率飆升與聯準會（Fed）極端鴿派政策，實質殖利率不斷大幅下降。

他說：「黃金交易者目前面臨的問題是，名目殖利率能在多久的時間內無視飆升的通膨率。我們認為未來幾周內名目殖利率很有可能追漲，這是金價短期內的一個風險因素。」

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