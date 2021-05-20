小摩：預期上行趨勢告終 機構投資人紛減持比特幣、轉抱黃金

摩根大通 (小摩)(JPMorgan) 策略師發布報告稱，因預期比特幣上行趨勢即將告終，近月來，機構投資人不斷削減手中的比特幣期貨和 ETF 部位，且有跡象顯示資金可能回流至黃金。

繼馬斯克 (Elon Musk) 以危害環境為由，暫停接受比特幣作為特斯拉的支付方式後，通膨升溫、監管收緊等一連串利空，近期強勢衝擊比特幣價格，比特幣周三 (19 日) 斷崖式下挫，一度逼近 30000 美元關卡，自今年 2 月的歷史高點重挫逾 40%，且連帶拖累其他加密貨幣暴跌。

小摩研究報告指出，過去一個月，比特幣期貨市場歷經去年 10 月以來最劇烈且持久的一波平倉，流動性正持續惡化。

小摩解釋，機構投資人近期持續拋售手中的比特幣期貨和 ETF，且流入比特幣的資金為 4 週以來首度落入負值，目前還不確定機構投資人動機為何，但顯然拋售情況有所加劇。

意外的是，與去年底和今年初的狀況相反，在比特幣 ETF 歷經資金流出之際，黃金 ETF 也持續獲得資金流入，意味著機構投資人可能重回黃金懷抱。

小摩策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，或許機構投資人已察覺，比特幣過去 2 季以來的上行趨勢即將告終，於是決定趁趨勢結束前盡快脫手，並轉向較為穩定的黃金，或是他們認為相對於黃金，比特幣價格明顯過高，因此決定逆轉先前做法。

小摩透過估價模型計算顯示，比特幣公允價值應為 35000 美元，基於目前比特幣與黃金波動率約為 4 倍，比特幣估值似乎明顯過高。