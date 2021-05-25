〈貴金屬盤後〉美元走疲 公債殖利率下降 幣圈震盪 黃金收登1月來最高價

週一 (24 日) 交易， 黃金期貨價格上漲，邁向每盎司 1900 美元的阻力點，係因美元走疲和公債殖利率下降，以及比特幣的動盪，令黃金收盤登上 1 月初以來最高水準。

ED＆F Man 資本市場公司分析師 Edward Meir 表示，「由於美元疲軟和持續的通貨膨脹擔憂，再加上比特幣的劇烈波動，促使一些投機資金回流到黃金，推漲黃金價格。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 7.80 美元或 0.4%，收每盎司 1884.50 美元，創 1 月 7 日以來最活躍黃金期貨的最高收盤價。

7 月白銀期貨價格上漲 42 美分或 1.5%，收每盎司近 27.91 美元。

道瓊市場數據顯示，上週交易最活躍的黃金期貨價格上漲 2.1%，為連續第三週上漲；白銀上週上漲 0.4%。

一些策略師將 1900 美元視為黃金的阻力點，有助於評估多頭對黃金的看漲程度。

然而，由於全球部分地區後疫情時代的復甦顛簸，且通膨的不確定性有助於支撐黃金，在近期漲勢下，黃金價格創 12 月以降最高月度漲幅。

公債殖利率下降、美元走疲

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 報告中寫道，「美國公債殖利率下降，以及美元疲弱的基調，為金價上漲提供了良好的條件。」

10 年期美國公債殖利率週二自上週五的 1.62% 下降。公債殖利率下降有利於不孳息的貴金屬等大宗商品，因為可以降低持有這些大宗商品的機會成本。

與此同時，ICE 美元指數下降 0.2%，美元走疲有利於美元計價的商品，係因這可提高使用他國貨幣的買家對黃金的興趣。

加密貨幣震盪

分析師認為，比特幣這類加密貨幣資產的動盪也對黃金價格提供了一定的支持。

「加密貨幣遭大拋售，投資者可能在平倉比特幣這類加密貨幣後，就轉向黃金。」Griffiths 說。

中國「零容忍」商品投機

中國國家發展和改革委員會發誓，監管部門將追踪商品價格，並加強對相關期貨和現貨市場的監管。

儘管中國當局週一向商品投機者發出 “零容忍” 警告，導致部分資產價格暴跌，其他 Comex 金屬收盤仍漲跌不一。

EAB 投資集團宏觀及相關防禦策略師 Arnim Holzer 報告指出，「人民幣的強勢是我們謹慎追蹤用以探求商品和全球成長狀況的信號，而該信號經歷 5 月初的疲弱後，現在又再次強閃綠燈。」

「中國對大宗商品投機的擔憂情緒減弱了大宗商品的價格水準，但 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 和 iShares 白銀信託 ETF (SLV-US) 都因為加密貨幣陷入困境而表現更好。」

Holzer 表示，倘若全球新冠疫情後的復甦情形改善，大宗商品的生機會更盎然，即使面對中國對商品投機操作的打壓。

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