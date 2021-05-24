併購效益顯 保瑞4月純益年增逾7倍 每股賺0.89元

保瑞 (6472-TW) 今 (24) 日公告自結，受惠併購英國公司 GSK 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠效益顯現，營運大爆發，4 月稅後純益 4838 萬元，年增 720%，每股純益 0.89 元。

保瑞 4 月營收 4.14 億元，月減 23.91%、年增 282.33%；稅前盈餘 6640 萬元，年增 1271.9%；保瑞 3-4 月營收 9.49 億元，年增 312.92%，稅前盈餘 3.07 億元，年增 1290%；稅後純益 2.23 億元，年增 914.61%，每股純益 4.12 元。

保瑞過去 8 年啟動 5 件國內外藥廠併購案，其中最大的案子為去年收購 GSK 加拿大藥廠，除收購土地、廠房、辦公大樓及設備，同時簽下 5 年保證代工合約，盛保熙指出，併購案有助補齊產線，包括口服固體劑型、液體劑型及外用半固體劑型等。

保瑞將打造國際級 CDMO(委託研發及生產代工) 藥廠，後續仍需在各國設立據點與工廠，包括美國、歐洲、澳洲等，每年評估案子超過 60 件，一件併購案至少需要一年以上時間進行討論，看好美國是全球最大藥品市場，估最快下一個併購案會以美國藥廠為主。

保瑞旗下客戶包括國際藥廠 Amneal&Impax、輝瑞、Vitruvias、Amneal 等，自接手英國公司 GlaxoSmithKline(GSK) 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠後，已被列為全球前八大國際藥廠供應鏈，未來將持續透過代工、併購方式，長遠目標打造市值千億元的代工藥業公司，目標擠身全球前五大。