〈藥品代工趨勢〉急擴產 台康生擬追上韓廠規模 保瑞拚擠身全球前五大

隨著 CDMO(委託研發及生產代工) 需求高漲，全球 CDMO 廠加緊腳步擴大產能，台廠也看準此趨勢，透過擴產、併購等方式壯大營運規模，其中，台康生 (6589-TW) 已著手擴產，未來 5 年營業額要追上韓國三星製藥；保瑞 (6472-TW) 則將打造成市值千億元的代工藥業公司，擠身全球前五大；永昕 (4726-TW) 喊出成為生物藥界的台積電。

韓國三星集團旗下三星生物製劑 (Samsung Biologics) 公司，看準藥物代工需求進入爆發期，宣布將在仁川興建第 4 座藥廠，預計投資金額 1.74 兆韓元，新廠產能約有 25.6 萬公升、總產能達 62 萬公升，預計 2022 年前總產能將比現今提升 7 成，也為業界丟下震撼彈。

藥物代工浪潮來襲，不只既有 CDMO 廠擴大產能，近期原料藥廠也跨入此領域分一杯羹，包括松瑞藥、神隆、台耀、南光、東洋等，已陸續建置完成產線並接獲訂單、貢獻營收，同時鎖定處於早期開發中的新藥客戶。

台康生 CDMO 業務除與日本藥廠簽訂長期供貨合約外，也與高端新冠疫苗合作生產疫苗原液，預期今年或明年初，美國 FDA 將來台查廠，後續順利取證後，有望迎更多訂單。

台康生規劃，將每座 2000 公升產線由 4 座增加至 12 座，微生物產線由 150 公升提高至 1000 公升，總產能提升三倍，目標未來 3 年營收能趕上營業額 6 億美元的韓國三星生物製劑公司。

保瑞旗下客戶包括國際藥廠 Amneal&Impax、輝瑞、Vitruvias、Amneal 等，自接手英國公司 GlaxoSmithKline(GSK) 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠後，已被列為全球前八大國際藥廠供應鏈，未來將持續透過代工、併購方式，長遠目標打造市值千億元的代工藥業公司，目標擠身全球前五大。