〈保瑞法說〉首季純益年增逾6倍 每股賺6.18元超越去年前3季

保瑞 (6472-TW) 今 (13) 日舉行線上法說並公布財報，受惠併購 GSK 加拿大藥廠與 CDMO 業務穩定成長，首季稅後純益 3.34 億元，季減 23.2%、年增 659%，每股純益 6.18 元，單季賺盈去年前 3 季。

保瑞第 1 季營收 13.67 億元，季增 104.6%、年增 266.5%；毛利率 44%，季增 0.49 個百分點、年增 9.18 個百分點；營利率 32.9%，季增 25.31 個百分點、年增 20.9 個百分點；稅後純益 3.34 億元，季減 23.2%、年增 659%，每股純益 6.18 元。

董事長盛保熙表示，加拿大廠代工逾 50 個品項，GSK 治療疼痛消費保健品營收成長 25%，其中以治療關節炎的 Voltaren 成長最強勁，據該公司資料顯示，美國 FDA2020 年核准 Voltaren 由處方藥轉為 OTC(非處方用藥)，除將帶動各通路業績成長外，加上將帶動各通路業績成長，營收成長可期。

盛保熙指出，保瑞是市場上少數能提供，從藥品研發、專利申請、生產代工製造、登記、授權、行銷到通路銷售等服務業者，也較不受供應鏈單一環節影響，藉此維持獲利成長，此外，透過國際委託研發暨生產服務 (CDMO) 完整布局，以及全球化 M&A 策略，推升公司市值從 2017 年的 12 億元，至今已突破百億元規模。