價低息更高 越跌存股族越愛 高股息ETF爆大量

台股受新冠肺炎疫情影響大幅修正，但因基本面良好，外資上周反而趁勢逢拉回買進，元大投信智能退休研究團隊表示，市場震盪時，一樣的資金存股族不僅可存更多單位數，也因買進成本低，一樣的息收，換算後股息報酬率更高，反而是加碼時機點，可發現高股息 ETF、或高股息台股基金，近期因為「越跌越買」頻頻爆大量。

元大投信高股息研究團隊指出，假若一檔配息投資標的，每年平均配息 1.6 元，股價 35 元時買入，股息報酬率約 4.57%；但若能在股價 30 元時買入，股息報酬率則可提升到 5.33% 以上，因此就歷史經驗而言，配息商品在下跌時，反而會吸引存股型投資人進場，尤主要是好的高息標的，往往擁有「低波動」、「修復力強」、「價低息更高」三大特質，因此每當大盤下殺時，高息標的便常出現「愈跌愈買」的現象。

以台灣國民 ETF－元大高股息 (0056-TW) 追蹤的「臺灣高股息指數」為例，5 月 10 日時指數殖利率約 5.6%，5 月 11 日台股迎來這波疫情首次暴跌，在 11 日、12 日台灣加權指數連兩日重挫後，「臺灣高股息指數」指數殖利率升至 6%，尤其是 5 月 17 日台灣加權指數跌至波段新低 15353 點作收時，「臺灣高股息指數」指數殖利率更來到 6.14%。

觀察 0056 於台股實際交易量，加權指數於 5 月 11 日大跌 652.48 點，0056 價雖跌，但成交量反而增加到 49,340 張，較前一日交易量增加逾 6 倍；次日 5 月 12 日，台股再跌 680.76 點，盤中一度跌逾 1400 點，連吞二根長黑棒，0056 再度呈現價跌量增走勢，成交量更暴增至 88,410 張；5 月 17 日台股大盤再度下殺，投資人持續買進，0056 成交量高達 73,622 張，近日成交量皆遠高於近半年的日均量 15,803 張，印證了高息標的在市場震盪時，反而能吸引長線布局的投資人進場。

元大投信高股息研究團隊表示，隨著退休意識抬頭，愈來愈多人選擇以「存股」的方式積累退休金，建議投資人選擇存股標的時，除了可參考發行商評價外，也要留意過去歷史配息紀錄，不能僅看單次配息率高低，須採觀察平均配息率，且留意每期是否穩定配息。