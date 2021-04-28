華為Q1季報：營收年減17%、純益增27%

週三 (28 日) 華為公布 2021 年第一季財報，營收人民幣 1500.57 億元，去年同期人民幣 1806.14 億元，下滑 16.9%；純益人民幣 168.5 億元，去年同期為人民幣 133.04 億元，年增 26.7%。

3 月份華為公布 2020 年年報，營收人民幣 8914 億元，年增 3.8%；純益人民幣 646 億元，年增 3.2%。

華為之前已預告在手機業務受到美國製裁的衝擊後，未來營運將更為艱困，因此華為必須在其它領域擴展腳步，而造車領域則是華為新方向。

華為消費者業務 CEO 余承東指出被美國多次制裁後，華為手機業務受到影響，因此華為決定轉型賣車，以彌補手機業務銷售量受到的影響，及造成的利潤下滑問題。

同時，華為內部已任命歐洲消費者業務總裁戢仁貴接替汪嚴旻，出任華為全球生態發展部總裁。汪嚴旻將負責新成立的生態特別項目優化組。根據了解該特別項目優化組和汽車業務有關。

2021 上海車展華為宣布與小康股份旗下的新能源汽車品牌賽力斯合作，推出賽力斯華為智選 SF5。4 月 21 日開放預訂，5 月份開始陸續交車。而在賽力斯華為智選 SF5 開售兩天，訂單已突破 3000 輛，超過小康股份今年 1 月、2 月和 3 月新能源汽車銷售量，其前三個月銷售量分別為 1275 輛、529 輛和 2815 輛。

另一方面華為也表示將攜手北汽、廣汽及其他的智慧車廠商共同打造一個全新世代的自動駕駛汽車，自家的鴻蒙系統與自己研發自動駕駛晶片將是這個計劃的重要推手。

華為輪值董事長徐直軍則表示，華為的自動駕駛能夠在市區做到 1000 公里無需人力介入的自動駕駛。

華為智能汽車解決方案 BU 總裁王軍則稱，華為將持續擴大對智慧汽車業務的投入，今年計劃投入 10 億美元，成立約 5000 人的研發團隊，其中自動駕駛團隊超過 2000 人。

